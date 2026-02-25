Comenzó batalla por el oro en Juegos Interacademias Militares 2026

Con un solemne y nutrido acto protocolar, los XXXVII Juegos Interacademias Militares 2026 quedaron oficialmente inaugurados en la ciudad de Maracay, en presencia del Ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el ministro del Deporte Franklin Cardillo y la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez, acompañados por autoridades militares, representantes deportivos y delegaciones participantes de las principales academias castrenses del país.

Bajo el lema “Unidos por la Soberanía y la Paz”, estos juegos que se celebrarán desde el 20 de febrero hasta el 3 de marzo de 2026 y reúnen a 12 academias militares provenientes de distintos estados, en más de 20 disciplinas deportivas.

La ceremonia inició con las notas del Himno Nacional, en un momento de profundo respeto institucional, seguido de los honores al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y a la Bandera Nacional.

La jornada continuó con la proyección de un video institucional, resaltando la importancia histórica y formativa de estos juegos dentro del sistema de educación militar.

Uno de los momentos más significativos fue el desfile de las delegaciones, donde los cadetes de las distintas academias recorrieron el escenario deportivo demostrando marcialidad, gallardía y espíritu competitivo.

Seguidamente, se realizó el juramento de atletas, árbitros y jueces, reafirmando el compromiso con el juego limpio y la excelencia.

Valores deportivos

El ministro del Poder Popular para la Defensa, resaltó el valor del deporte como una de las actividades humanas más sublimes de unión, disciplina y paz.

Durante su intervención, el también vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz agradeció la presencia del ministro del Poder Popular para el Deporte, y subrayó que la juventud participante demostrará que el deporte no solo exige preparación física, sino también fortaleza mental, carácter y espíritu.

“En el deporte nos encontramos todos, nos unimos todos con un propósito mayor. Cada atleta se autoexige, y esa autoexigencia siempre dará resultados. El deporte nos permite ir más allá de las fronteras, cuando se hace deporte con un objetivo claro, siempre es para hacer paz”, afirmó el general en jefe Padrino López.

Sentir nacional

Seguidamente se inició el recorrido de la antorcha, que culminó con el encendido del pebetero, mientras los atletas participantes formaron el mapa de Venezuela y la figura de la paloma de la paz, mientras un avión F-16 surcó el cielo en sentido oeste-este, sellando simbólicamente la apertura de la justa deportiva.

El acto concluyó con una vibrante presentación cultural que incluyó la danza nacionalista “El Sentir de Mi Son”, acompañada por el Mariachi Costeño y la tradicional burriquita, reflejando la riqueza cultural venezolana.

Finalmente, las autoridades extendieron la invitación oficial para trasladarse al Gimnasio Mauricio Johnson, en el cual la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana y la Academia Militar de la Aviación, se midieron en un partido de Baloncesto.

El triunfo se lo llevó la Guardia Nacional 89-60 sobre la Aviación, gracias a 15 puntos del cadete Félix González.

F/Prensa Mindeporte