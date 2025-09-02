Comercio entre Venezuela y Colombia crece 14% en primer semestre del 2025

La relación comercial formal entre Venezuela y Colombia continúa su crecimiento. En el primer semestre de este año aumentó entre un 13 y un 14% en comparación al mismo periodo del año anterior, informó el presidente de la Cámara Venezolana-Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russian

Al respecto, el dirigente gremial detalló que el intercambio binacional aumentó de 500 a 560 millones de dólares aproximadamente y reiteró que las importaciones se mantienen superiores a las exportaciones.

El presidente de Cavecol destacó que la relación entre Caracas y Bogotá es diversa y requiere de muchas áreas en el ámbito comercial.

En días pasados, el director de la agencia Procolombia, Carlos Luna, informó que las exportaciones de Venezuela hacia Colombia se incrementaron en un 92% entre 2022 y 2025.

El 17 de julio, ambos países firmaron, en la capital venezolana, un memorando de entendimiento para la creación de una Zona Económica Especial de Paz compartida, con el objetivo de impulsar el desarrollo binacional, fortalecer los sectores productivos y garantizar seguridad en la región fronteriza.

F/medios internacionales.