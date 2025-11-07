Comercio entre Venezuela y Türkiye podría alcanzar los USD 3 millardos antes de 2028

La Cámara de Integración Económica Venezolano-Turca (Caveturk) se orienta a impulsar las relaciones comerciales entre Venezuela y Türkiye hasta alcanzar los 3 mil millones de dólares en intercambios antes de 2028; informó este viernes el presidente de dicha asociación empresarial, Hayri Lucukyavuz.

«El objetivo es hacer crecer las relaciones comerciales entre Venezuela y Türkiye y, por lo menos, alcanzar los 3 mil millones de dólares antes de los próximos tres años. Antes de 2018, las relaciones comerciales entre ambas naciones no llegaban ni a 50 millones de dólares, en la actualidad, están en 800 millones de dólares», extendió Lucukyavuz.

Lucukyavuz explicó seguidamente que este ascenso surgió de una visita a Venezuela en 2018 por parte del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, en la cual se firmaron numerosos acuerdos. «Hay más de 20 mil rubros que no pagan aranceles entre Venezuela y Türkiye. La cifra en 2019 alcanzó los mil 300 millones de dólares», extendió.

«En este momento, tenemos 44 empresas inscritas en la cámara. Todos los días están llegando nuevas empresas. Ayer, llegaron cinco empresas y se inscribieron a la cámara», reveló el representante empresarial, quien también indicó la presencia de sectores económicos como el automotriz, agrícola, medicina, textil y finanzas.

Caveturk además impulsa la exportación de productos venezolanos hacia Türkiye como el cambur, aguacate, piña, mango, pulpo, camarón y madera. «Türkiye va a ser un centro de distribución para Oriente Medio», explicó Lucukyavuz, quien ejemplificó con la necesidad de la madera como materia prima para la reconstrucción de naciones como Siria e Irak. También pronosticó un alto volumen de exportación de ajonjolí desde el estado Portuguesa hacia Türkiye.

Por otra parte, anunció una serie de talleres para la exportación, por ejemplo, uno el 4 de diciembre y otro el 9 de diciembre en Lara; aunado a la celebración de la Expoferia Türkiye-Caracas 2025 a desarrollarse entre los días 13 y 14 de noviembre en el Centro de Convenciones de La Carlota. «Necesitamos hacer crecer las relaciones de Venezuela y Türkiye, y ese tipo de ferias apoya en eso», extendió Lucukyavuz.

