Comercios se adaptan al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras

Orlando Camacho, primer vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional explicó que existían muchas transacciones en divisas que no aportan dinero al fisco, mientras que cuando se realizan en bolívares si aportan, por lo que esta nueva norma viene a controlar estas transacciones «mixtas» que ocurren ahora en nuestra economía.

«Lo que se quiere es que estas transacciones aporten al gasto fiscal, lo que redundará en las mejoras de los servicios públicos y también aporten fundamentalmente al pago de salarios de los funcionarios públicos y de las pensiones, que es uno de los aspectos fundamentales que debe resolver el gobierno».

3.- El tercer eslabón está dirigido a aquellos que no están bancarizados, que no transan dentro del sistema financiero nacional, que se manejan con operaciones en efectivo o por ejemplo, pasarelas de pago o monederos digitales y que no sabemos quienes son, por cuanto el impuesto puede alcanzar un porcentaje de hasta 20%.

Camacho explicó que el objetivo de esta norma es que todo el que esté informal prefiera ir a la formalidad.

«Este monto de un máximo de 20% está hecho para los que quieran contrabandear, los que no quieran pasar por la figura jurídica del estado. Una persona que no factura, que transe todo en efectivo, en criptoactivos foráneos o a través de pasarelas de pago o monederos digitales como ATM, Binance,Paypal y no emite factura, no sabemos donde está. Entonces, se determinó este porcentaje de 20% porque se calcula que está dejando pagar 16% de IVA, el 3% de IGTF y los montos relativos a patentes por la actividad económica que está ejerciendo en un territorio.