Comienza juicio de extradición de Assange a Estados Unidos

El proceso de extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks, por difundir información confidencial de ese país en 2010, empezó este lunes (24.02.2020) en el tribunal Woolwich Crown Court, en el sureste de Londres.

Se espera que Assange, que está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, contigua al tribunal, comparezca en este primer día del juicio para convencer a la Justicia británica de que rechace extraditarlo.

Después de la primera semana del juicio, la audiencia se aplazará y se retomará el 18 de mayo, durante tres semanas. El fallo podrá ser recurrido.

Assange había sido detenido inicialmente en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales que ya está archivado. Ha pasado los últimos diez años confinado, primero bajo arresto domiciliario y después refugiado en la embajada de Ecuador en Londres hasta que este país le retiró el exilio en 2019 y fue arrestado por la Policía británica y llevado a Belmarsh.

El pasado mes de mayo, EE.UU. pidió a Londres su extradición por 18 presuntos delitos de espionaje y conspiración para cometer intrusión informática. Si es declarado culpable, puede ser condenado a 175 años de cárcel en ese país.

Washington considera que Assange conspiró con Chelsea Manning, la soldado estadounidense que filtró gran cantidad de cables diplomáticos confidenciales del Gobierno de ese país norteamericano.

Juicio determinará «futuro del periodismo»

Con motivo del comienzo del juicio de Assange, el director del portal, Kristin Hrafnsson advirtió, en unas declaraciones a los medios, de que el resultado del juicio determinará «el futuro del periodismo», porque decide «qué sucede con un periodista que difunde información de un Estado veraz y de interés público».

El australiano de 48 años ha recibido el apoyo de periódicos como The Guardian y The New York Times y asociaciones como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional (AI).

Nuevas acusaciones contra Trump

En los últimos días, un testigo citado por la defensa de Assange aseguró que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció el indulto al fundador de WikiLeaks, si negaba la implicación de Rusia en una filtración de correos electrónicos en 2016.

El abogado Edward Fitzgerald aseguró que tiene pruebas que sugieren que el antiguo congresista republicano Dana Rohrabacher hizo esa oferta al activista australiano.

El letrado aseguró que Rohrabacher visitó la embajada ecuatoriana en el Reino Unido en 2017, cuando Assange permanecía asilado.

WikiLeaks aireó en 2016 unos correos electrónicos que afectaron la campaña por la presidencia de la demócrata Hillary Clinton.

T/DW

F/P. Nicholls-Reuters