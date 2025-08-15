Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

La histórica reunión de los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, ha comenzado este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska.

Los mandatarios salieron de sus aviones casi al mismo tiempo y se encontraron en la alfombra roja, donde saludaron con un apretón de manos.

Posteriormente, Putin y Trump se dirigieron juntos a una plataforma con la inscripción ‘Alaska 2025’, lugar en el que volvieron a darse la mano. Después, los jefes de Estado se subieron a la limusina de Trump y abandonaron el aeródromo.

Arrancan las negociaciones

El encuentro inició con una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores.

Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones y, más tarde, los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo. El encuentro podría durar al menos seis o siete horas, según la estimación del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Moscú espera que la cumbre en Alaska sea productiva, precisó el vocero.

T/RT