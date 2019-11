Comisión de postulaciones para nuevo CNE está integrada por todos las fracciones de la AN

La comisión de postulaciones para conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) está integrada por todos las fracciones que hacen vida en la Asamblea Nacional (AN) en desacato, indicó este jueves el diputado Julio Chávez.

Entrevistado por Venezolana de Televisión, recalcó que dicha comisión — instalada el pasado martes — estará conformada por 21 personas, de las cuales 11 forman parte del parlamento que aún se encuentra en condición de desacato a varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

De la cifra total, recordó, cuatro pertenecen al Bloque de la Patria y siete de la oposición, sin embargo, faltan por integrar a 10 de la “sociedad civil”.

En ese sentido, precisó que los diputados opositores que integran esta instancia preliminar, representan a todos los partidos, sectores y grupos de la derecha que forma parte de la AN, incluido el sector “guaidocista”, que — según Chávez — luego de varias “contracciones de última hora”, logró un acuerdo para designar a los siete diputados.

“No está representada un pequeño grupo minoritario de la oposición. No, están todos los sectores que hacen vida en la AN. Ellos están expresados en esos siete diputados, nosotros tenemos una unidad monolítica; ya conformada esa comisión nos corresponde presentar un cronograma para terminar de conformar el comité de postulaciones. No fue fácil, porque a última hora se expresaron algunas contradicciones muy fuertes; allí hubo una situación difícil para ellos. Creo que finalmente llegaron a ese acuerdo”, afirmó.

Chávez , diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), explicó que como parte del acuerdo de la oposición guaidocista, se han sumado otros partidos para llevara feliz término la definición y trabajo de la referida comisión.

“Es parte de un proceso de diálogo de acuerdos, discusiones, debates sobre importantes temas que interés para la gran mayoría del pueblo venezolano. Hemos ido al seno de esa Asamblea Nacional para seguir insistiendo dirimir temas importantes”, puntualizó, sin embargo asentó que la AN sigue en desacato.

La participación del Bloque de la Patria en el Parlamento en desacato forma parte de los acuerdos alcanzados el pasado mes de septiembre en la Mesa Nacional de Diálogo entre el Gobierno Nacional y la oposición, que tiene como objetivo fundamental buscar una solución pacífica a la situación que vive el país y así consolidar la paz en la nación.

T/AVN

F/Archivo