Comisión Promotora para la Constituyente Obrera evitará que se repita el burocratismo

“Nuestra escuela es el debate, la búsqueda del camino (…) con el gesto transformador del heroico pueblo trabajador, quienes levantaron la voz frente a la burocracia que traicionó la historia gloriosa y entregaron la soberanía nacional, es por eso que el movimiento obrero evitará que se repita el burocratismo”, fueron parte de las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera.

En este sentido, el presidente Maduro recordó el surgimiento de la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, en el año 2000, con el liderazgo del Comandante Hugo Chávez, quien le dio impulso a los derechos laborales de la clase obrera venezolana e indicó el camino para el empoderamiento de la clase obrera, a través del fortalecimiento del diálogo, el debate, la confrontación de ideas, el ejercicio de la democracia directa y el ejercicio del poder.

Aunado a ello, el jefe de Estado destacó que “seguimos con la misma consigna revolucionaria y clasista, que agrupa todas las corrientes clasistas y revolucionarias, que, junto al Comandante eterno, Hugo Chávez, se activó el proceso popular constituyente, que nos llevó al poder político, a la asamblea constituyente, a una Constitución republicana, democrática”.

Finalmente, expresó sentirse orgulloso de la clase obrera, pues él viene de esas bases. «Soy el primer presidente de la clase obrera de este país después de años de lucha, con gente humilde, en especial con los hermanos del Metro de Caracas, con los que viví intensamente esos años, aprobando nuestro pliego de lucha», subrayó.

