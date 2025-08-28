Comité de Comercio Exterior impulsa políticas para fortalecer producción nacional

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, lideró este jueves una sesión del Comité de Comercio Exterior (COMEX) destinada a revisar los avances del nuevo modelo económico promovido por el presidente Nicolás Maduro, centrado en potenciar la producción nacional.

Rodríguez destacó que la política de sustitución de importaciones constituye un “mecanismo estratégico para el ahorro de divisas y el impulso de la producción nacional garantizando abastecimiento pleno y diversificación económica”. Agregó que este enfoque “forma parte del nuevo modelo económico que prioriza lo hecho en Venezuela”.

Con un llamado a la unidad, subrayó: “¡En unión nacional, todos nos alistamos por nuestra economía!”. De acuerdo con datos oficiales, el país acumula 17 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que consolida la senda de recuperación productiva.

