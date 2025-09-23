Comité Ejecutivo del Consejo de Estado en sesión permanente prepara decretos para enfrentar amenazas imperiales

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabeza una Reunión Conjunta del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado desde el Palacio de Miraflores. El objetivo del encuentro es revisar temas estratégicos para la defensa del país, la seguridad ciudadana y la implementación de la 3R.NETS (Resistencia, Renacimiento, Revolución).

El Presidente Maduro ha sido enfático en su rechazo a las campañas desestabilizadoras contra Venezuela. En múltiples ocasiones, el Jefe de Estado ha declarado que el país debe ser reconocido como una zona de paz y ha condenado las narrativas que intentan mancillar la soberanía nacional.

Para garantizar la estabilidad, el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó recientemente el Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar. Este plan, que incluye la creación de Unidades Comunales Milicianas en más de 5 mil 300 circuitos comunales, se enmarca en el concepto de una «Resistencia Activa y Defensiva Permanente».

Durante la reunión, el Dignatario lo acompañan: la Primera Dama, Cilia Flores; la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez; el presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República, Tarek William Saab; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y la segunda vicepresidenta del TSJ, Tania D’Amelio; así como el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz.

T y F/ Prensa Presidencial