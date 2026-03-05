Comité organizador de los Juegos Bolivarianos de la Juventud presentan hoja de ruta del evento

El ministro del Deporte, Franklin Cardillo, junto al comité organizador de los II Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026, presentó formalmente la propuesta del programa ante la alcaldesa de Caracas y almiranta en jefe, Carmen Meléndez, y ante los representantes de todos los ministerios involucrados en el desarrollo del evento multideportivo internacional que tendrá como sede principal la ciudad de Caracas, con subsedes en los estados Miranda y La Guaira.

En el encuentro, el ministro Cardillo destacó la importancia histórica y estratégica de la organización de estos juegos para Venezuela.

“Desde el 2015 el presidente Nicolás Maduro quería traer a nuestro país un evento tan grande como este. Se nos dio la oportunidad y estamos trabajando arduamente para que sean los mejores Juegos Bolivarianos de la Juventud, con el apoyo total de la presidenta encargada Delcy Rodríguez”, indicó el ministro.

Ciclo olímpico

Cardillo subrayó que estos juegos son los únicos del ciclo olímpico que llevan el nombre de Simón Bolívar, por lo que el mejor homenaje al Libertador de la patria es organizar los Juegos Bolivarianos de la Juventud «con las mejores condiciones y atención en la sede de Caracas, que es su lugar natal”.

De esta manera, informó que los juegos están programados para desarrollarse del 18 al 29 de noviembre de 2026, con 28 deportes y un aproximado de 4.600 atletas.

Además, presentó los planes de trabajo de todas las comisiones, las instalaciones que se utilizarán, y las fechas definidas para inauguración, premiación y clausura.

Visita ODEBO

Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, resaltó el valor histórico del evento.

“Desde los Centroamericanos de Maracaibo 1988 no albergábamos unos juegos multidisciplinarios en nuestro país, y es increíble que le demos a nuestros jóvenes la oportunidad de crecer deportivamente, después de que nuestro presidente Nicolás Maduro aceptara el reto de acoger estos juegos”, recalcó la también máxima dirigente de la Federación Venezolana de Softbol.

Soto también anunció que el próximo 25 de marzo se llevará a cabo la visita oficial de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), tras el respaldo y apoyo expresado por su presidente, Baltazar Medina, en la que se presentará formalmente la sede del comité organizador.

Mejor impresión

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniela Cabello, anunció la participación de su despacho en la logística y atención de los atletas visitantes.

“Nos unimos a este equipo para que todos esos atletas que vienen se lleven la mejor impresión y sean ellos los multiplicadores de la verdad de Venezuela en sus países. Desde nuestro ministerio realizaremos un análisis minucioso para atender a todos estos atletas y que disfruten su paso por el país”, agregó Cabello.

Apoyo de subsedes

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, expresó su compromiso con la ejecución del evento.

“Estos juegos rinden homenaje al padre de la patria, por ello ponemos a disposición todas las fortalezas de la gobernación de Miranda para las comisiones que estarán trabajando en pro de que estos juegos se realicen de la mejor manera”, puntualizó el mandatario regional.

Respaldo total

Mientras tanto, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, agradeció la visita del comité y ratificó el apoyo total de su institución para el seguimiento del proyecto.

“Agradecemos a este equipo por venir y estaremos en contacto para hacerle seguimiento a todos estos aspectos. Vamos a hacer lo posible para que se lleven la mejor foto y la mejor experiencia de Venezuela. Nosotras ya tenemos experiencia con eventos anteriores, vamos a ajustar esas cosas que no salieron bien y hagamos los mejores juegos”, exhortó la burgomaestra capitalina.

Finalmente, el ministro Cardillo informó que este proyecto será presentado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para su aprobación formal, con el objetivo de dar inicio a los trabajos específicos en cada área organizativa y logística.

F/Prensa Mindeporte