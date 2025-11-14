Comité promotor de la Gran Misión Ciencia en Lara se forma en producción de semillas

En un esfuerzo por fortalecer la soberanía agroalimentaria y consolidar la Gran Misión Ciencia Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, el comité promotor de la comuna Renacer del Manzano, parroquia Catedral del municipio Iribarren, recibió una jornada de formación técnica sobre Producción y Conservación de Semillas.

La actividad que forma parte de la Alianza Científico-Campesina, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Educativa de Especialidades Ali R. Bravo.

El taller contó con una participación de decenas de personas, destacando el rol protagónico de la mujer rural y campesina.

Este alto interés comunitario evidencia la conexión creciente entre la ciencia aplicada y la producción de alimentos.

Los aportes fueron generados por técnicos especializados de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) del estado Lara.

El objetivo principal de la jornada fue dotar a productores, estudiantes y docentes de herramientas técnicas esenciales para la multiplicación, selección y almacenamiento de semillas de calidad. Esta capacitación es considerada la base fundamental para el desarrollo de una agricultura sostenible y con autonomía tecnológica.

Durante la sesión, que también integró a miembros de la comunidad educativa de la U.E.E “Ali R. Bravo”, se compartió una sinergia de saberes prácticos y científicos, reforzando el vínculo entre el conocimiento tradicional campesino y la innovación tecnológica, principio esencial de la Alianza Científico-Campesina.

Esta iniciativa del Gobierno Bolivariano refuerza el lazo entre el saber popular y el conocimiento científico, promoviendo de manera activa una agricultura resiliente y sostenible en beneficio de las comunidades.

F/Mincyt con información de la Fundacite Lara