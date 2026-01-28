Comité Técnico de CORPOELEC se reúne para fortalecer la operatividad del SEN

Con el propósito de fortalecer la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y mejorar procesos de gestión, se desarrolla una sesión extraordinaria del Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC).

El debate de estrategias se lleva a cabo en el salón Hugo Chávez de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), en Caracas, y es liderada por el titular de Energía Eléctrica, Jorge Márquez.

El comité está enfocado en consolidar las mejoras continuas para la prestación del servicio eléctrico y evalúa las maniobras correctivas y preventivas ejecutadas en la infraestructura eléctrica del país, así como el avance de proyectos.

En esta instancia, también participa el presidente de CORPOELEC, José Luis Betancourt, Viceministros y Presidentes de entes adscritos del MPPEE.

Igualmente participan Gerentes Generales de CORPOELEC y responsables y especialistas de las áreas medulares de la estatal eléctrica, como lo son: generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.

El Comité Técnico de Análisis de CORPOELEC responde a los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en robustecer el SEN, mediante la planificación, mantenimiento y supervisión para brindar un servicio de calidad a los venezolanos.

