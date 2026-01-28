Comité Técnico de CORPOELEC evalúa proyectos estratégicos para optimizar el SEN

Con el propósito de fortalecer la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y mejorar procesos de gestión, se desarrolla una sesión extraordinaria del Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) en Salón Hugo Chávez de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), en Caracas.

En la actividad, liderada por el titular de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, el presidente de CORPOELEC, José Luis Betancourt, contó con la presencia de viceministros y presidentes de entes adscritos del MPPEE. Además participan gerentes generales, responsables y especialistas de las áreas medulares de la estatal eléctrica, como lo son: generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.

De acuerdo con una nota de prensa de CORPOELEC, durante el encuentro, las autoridades debaten estrategias enfocadas en consolidar las mejoras continuas para la prestación del servicio eléctrico y evalúa las maniobras correctivas y preventivas ejecutadas en la infraestructura eléctrica del país, así como el avance de proyectos.

REDACCIÓN MAZO