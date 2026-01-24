Comité Técnico de CORPOELEC fortalece gestión para optimizar el servicio eléctrico

Desde San Bernardino, en Caracas, sesiona este sábado el Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), liderado por el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, con el objetivo de evaluar la ejecución de proyectos estratégicos trazados para el primer trimestre de 2026.

La reunión convoca a expertos de las áreas de generación, distribución y transmisión, así como gerentes territoriales, viceministros, directores generales para reforzar mecanismos de acción que permitan responder de manera oportuna a las demandas

Asimismo, pasa revista a los alcances de las labores preventivas y correctivas, considerando su aporte para la consolidación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) como el registrado recientemente en la Línea 1 Tablazo-Cuatricentenario, donde se realiza la sustitución de 10 kilómetros de cableado para optimizar el suministro en el estado Zulia.

El encuentro afianza métodos de trabajo para garantizar la atención efectiva de las solicitudes canalizadas en el Sistema 1×10 del Buen Gobierno en materia averías, alumbrado público, instalación de equipos y control de vegetación, como parte de las instrucciones trazadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la presidenta (E) Delcy Rodríguez.

Estas jornadas de revisión se desarrollan permanentemente en correspondencia con la activación de la 2T: Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Obras Públicas e Infraestructura, contemplada en el Plan Patria de las 7T: las Grandes Transformaciones rumbo al 2030.

Prensa MPPEE-CORPOELEC