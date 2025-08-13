Comités de Mujeres avanzan en su conformación en las parroquias caraqueñas

Las asambleas comunitarias para la conformación de Comités de Mujeres continúan su despliegue en Caracas. Más de un centenar de lideresas comunales participaron en encuentros realizados en las parroquias El Paraíso, San Agustín, San Bernardino y La Candelaria. El objetivo es fortalecer el poder popular y territorializar las políticas públicas dirigidas a las mujeres.
En El Paraíso, más de 40 lideresas se reunieron en la Casa Cultural del sector La Quebradita. La directora del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en Caracas, Ingrid Carmona, destacó que los Comités de Mujeres permitirán llevar las políticas directamente al territorio para impulsar el desarrollo integral, económico, político y social de las mujeres, así como la defensa de sus derechos.
La coordinadora de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM) en El Paraíso, Solmari Farías, subrayó que la conformación de comités en los 99 consejos comunales de la parroquia consolidará una red de apoyo para ejecutar tareas en articulación con las 7 Transformaciones. «Aquí tenemos un gran equipo de mujeres comprometidas con este proyecto para la consolidación de la comuna», aseguró.
En San Agustín, cerca de 30 lideresas participaron en el salón de usos múltiples Aristóbulo Iztúriz. La coordinadora de la GMVM en la parroquia, Rosa Meneses, explicó que cada comité estará conformado por responsables de los vértices de la GMVM, el Plan Parto Humanizado, defensoras comunales y sistematizadoras o comunicadoras. «Este equipo se desplegará para identificar necesidades, evaluar soluciones y gestionar beneficios del Gobierno Bolivariano de forma organizada, en articulación con las comunas y consejos comunales», indicó.
En San Bernardino y La Candelaria también se desarrollaron asambleas con una destacada participación. La secretaria del Quinto Vértice de la GMVM, Francis Vielma, celebró el avance organizativo: «Encontramos hermosas lideresas de todos los consejos comunales de La Candelaria, a quienes se suma la parroquia San Bernardino. Estamos en el proceso organizativo que nos ha encomendado nuestro presidente Nicolás Maduro y la ministra Yelitze Santaella para organizar a todo nuestro pueblo mujer en los Comités de Mujeres y territorializar la Gran Misión Venezuela Mujer», afirmó.