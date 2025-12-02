Compras del «Black Friday» en Venezuela se incrementaron 34% en 2025

A pesar de las amenazas imperiales, la economía en Venezuela continúa en ascenso, lo que se evidencia en el incremento del 34% de las compras en el llamado «Black Friday» este 2025.

«Este año, las compras del llamado «Black Friday» fue superior en un 34% con relación al 2024″, informó la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a través de su canal de Telegram.

En este sentido, destacó que «ni el terrorismo psicológico ni las amenazas groseras del hegemón podrán con Venezuela. Seguimos juntos recuperando nuestra economía con esfuerzo propio», enfatizó.

REDACCIÓN MAZO