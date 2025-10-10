Comunas de Sotillo reciben financiamientos para ejecución de proyectos comunitarios

Un total de siete comunas de los 21 circuitos comunales que hacen vida en el municipio Sotillo, estado Anzoátegui, recibieron el financiamiento correspondiente para la ejecución del segundo proyecto comunitario más votado durante la cuarta Consulta Popular Nacional 2025, que se realizó el pasado mes de abril del año en curso.

Las Comunas favorecidas son: Don Simón Rodríguez, Productiva 19 de Abril, María Teresa del Toro, Batalla de Bolívar, Por Amor A Chávez, Generalísimo Ezequiel Zamora y Rostro de Bolívar, para la puesta en marcha de los diferentes proyectos como el Equipamiento de una casa comunal, cría de aves de engorde, construcción del Módulo Policial, activación del Módulo Físico Terapéutico, dotación de computadoras para escuelas, entre otros.

Durante la actividad, el alcalde de la jurisdicción Jesús Marcano Tábata indicó que esta iniciativa ha venido a demostrar el avance hacia la construcción del Estado Comunal, dónde cada circuito ha sido garante en la ejecución de su propio proyecto, para el beneficio y desarrollo de toda la comunidad.

«Hemos dado grandes pasos y no habrá fuerza que detenga la Revolución Comunal, hoy estamos transfiriendo 18 millones de bolívares a 7 comunas de nuestro municipio, porque nosotros creemos y apostamos a la organización comunal porque es la bandera y el estandarte de este proceso revolucionario que estamos viviendo en Venezuela», destacó.

F/Alcaldía de Sotillo.