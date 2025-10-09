Comunas impulsan la transformación social y el buen vivir en Guaicaipuro

El gobierno municipal de Guaicaipuro instaló el Gabinete Comunal de la 4ta Transformación, capítulo Buen Vivir y Protección Social, una plataforma diseñada para articular directamente las políticas de este ámbito con las 43 comunas y circuitos comunales que conforman la jurisdicción.

La activación se realizó en la Unidad Educativa Estadal Cruz del Valle Rodríguez de La Macarena Sur, correspondiente al territorio de la Comuna Ana Karina Rote 2019, consolidando al Poder Popular como socio clave en la ejecución de las políticas públicas emanadas por el Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal.

Jesús Aguana, responsable de la Sala de Autogobierno de la comuna anfitriona, enfatizó la trascendencia de este paso: “Nos sentimos bastante satisfechos de que ese gabinete se haya instalado aquí en nuestra comunidad. Con esto vamos a fortalecer el trabajo comunal, hago el llamado a todos los consejos comunales para integrarnos a esta tarea”, afirmó, destacando la apertura de espacios de vinculación con los gobiernos en todos sus niveles.

Por su parte, la secretaria para el Buen Vivir y Protección Social, Zorelys Figueroa, enmarcó la iniciativa en el legado de Chávez, señalando que la esencia de las misiones y grandes misiones fue saldar la deuda histórica con el pueblo.

También subrayó la necesidad de una gestión cercana y accesible, presentando a su equipo de directores y asegurando la disponibilidad total de su despacho.

En un mensaje directo a los líderes comunales, afirmó que la atención es continua y expedita. “Si se presenta una emergencia o hay dudas en la comunidad, no lo piensen dos veces para comunicarse con nosotros, esta secretaría atiende las 24 horas”, sentenció.

El alcalde Farith Fraija participó en la instalación, indicando que este capítulo del Plan Nacional de las Siete Transformaciones priorizará a grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres, abuelas y abuelos, personas en condición de calle, cultura y animales. El burgomaestre reafirmó la importancia de que todas las políticas en estos ámbitos se construyan “con ustedes”, empoderando al Poder Popular.

T y F/ Prensa Alcaldía de Guaicaipuro