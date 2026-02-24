Comunas y Circuitos Comunales evalúan cronograma electoral

El vicepresidente sectorial Social y Territorial, Héctor Rodríguez, desarrolló una videoconferencia con los integrantes de las Comunas y Circuitos Comunales de toda Venezuela con el objetivo de evaluar el cronograma electoral rumbo a la primera Consulta Popular Nacional del 2026, a celebrarse el venidero 08 de marzo.

Desde sus redes sociales manifestó que «el cronograma electoral avanza con fuerza» por lo que este encuentro virtual enlazó a los voceros y voceras comunales con diversas instituciones de Gobierno, para hacer seguimiento a «este trabajo admirable desde las bases”.

Informó que, en cada una de las comunidades, ya los vecinos y vecinas postularon sus proyectos en las áreas de economía productiva y servicios públicos, con la meta de seguir las mejoras de las condiciones de vida de todas las familias en el territorio.

En ese sentido detalló que “a través de la Consulta Popular estamos gestando una nueva forma de Gobierno, donde el pueblo planifica, decide, elige y gestiona; esa es la verdadera democracia participativa y protagónica”.

T/MAZO