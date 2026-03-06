Comuneros y comuneras del país reiteran su compromiso y lealtad con la Revolución Bolivariana

Este viernes, el ministro del Poder Popular para las Comunas, los Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, junto al Poder Popular organizado de la entidad, reiteró el compromiso y lealtad con la Revolución Bolivariana, garante del Proyecto Bolivariano.

Prado resaltó que la Comuna Socialista «El Maizal» se ha convertido en un bastión de la Revolución Bolivariana.

En el mismo orden de ideas, precisó que para consolidar las seis mil comunas que «dijo el presidente Nicolás Maduro», el pueblo, hoy, ha reiterado su acompañamiento en las 5 mil 336 comunas del país.

En el mismo orden de ideas, agradeció la presencia de la Presidenta Encargada en los «predios» de la comuna donde estuvieron anteriormente el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro.

Además, el Ministro subrayó que el pueblo comunero la ha recibido en este sector «con mucho cariño, amor y sobre todo con mucha esperanza de que el chavismo va para adelante y que la Patria de Bolívar y Chávez avanzará junto a su liderazgo.

