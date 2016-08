“Juanga”, un antes y un después de la música ranchera

Venezuela es uno de los países con más devotos de Juan Gabriel en América del Sur, desde que vino por primera vez hace 46 años

Con la muerte de Juan Gabriel (“Juanga”, como cariñosamente le llamaban millones de admiradores y admiradoras) se fue un ícono de la música que revolucionó en los setenta y ochenta el concepto de música ranchera de sus predecesores y también leyendas como Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández y otros no menos famosos, que impusieron una marca de fábrica: el ranchero es “mero mero macho”.

Que un muchacho de Juárez viniera con temas rancheros de su propia autoría con toques de pop y balada calando en el gusto popular tanto de hombres y mujeres, conmocionó el gran machismo existente en la décadas de los setenta y ochenta.

Quizás ese fue el gran éxito de “Juanga”: ser él mismo, sin ocultar sus tendencias y mostrar que su talento a la hora de componer y cantar podían más que los falsos moralismos. También consciente o inconscientemente su irrupción en ese mundo de rancheras renovó el género, un poco quedado con respecto a los años cuarenta y cincuenta, cuando tuvo su mayor apogeo (algo parecido con la salsa, que tuvo su mayor sazón en los sesenta y setenta).

Otro factor decisivo en su consolidación como autor fue la serie de temas que le cedió o compuso especialmente a Rocío Dúrcal, lo que marcó otro hito en sus canciones. Que una dama española se impusiera en dicho género con éxitos, ventas y hasta multitudinarios conciertos en todo el orbe, sorprendió a muchos. Claro está, existieron otras como Chela Vargas y Lucha Villa, que marcaron pauta mucho antes, pero no con la trascendencia internacional que tuvo la Dúrcal gracias a la llave que confeccionó con Juan Gabriel.

HOMBRE RÉCORD

Juan Gabriel, según especialistas y gracias el apoyo del público, se consolidó como el artista más constante y famoso en los últimas cinco décadas en México. Entre sus logros es el compositor que más canciones registradas (800) tiene la Sociedad de Autores y Compositores de México; aparte del que más recursos económicos genera por concepto de regalías a dicha asociación. Solo su disco Recuerdos II (1984) es el más vendido en toda la historia en México, con más de ocho millones de copias.

Sus letras y arreglos no se quedaron en el ámbito del español, sino que sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, japonés, alemán, francés, italiano, tagalo, griego, papiamento, portugués e inglés. De paso, su piezas han sido interpretadas por más de 1.500 artistas y grupos en todo el mundo.

Como intérprete logró vender 150 millones de copias, más 75 millones como productor discográfico, y 45 millones más por las altas ventas de sus realizaciones musicales al lado de Rocío Dúrcal, con quien conformó para muchos la pareja musical más reconocida y exitosa de Iberoamérica. Temas como “Quédate conmigo esta noche”, “Tarde”, “Tú, que fuiste”, “Olvidémonos”, “Fue un placer conocerte”, “Siempre”, “La Guirnalda”, “Te sigo amando”, “Costumbres” y el clásico de todos los tiempos “Amor eterno”, prueba lo exitoso de esta dupla.

Datos estadísticos señalan que sus temas en su voz o en la de centenares de intérpretes suenan aproximadamente cada 40 segundos en los medios de difusión radial y televisión en América Latina. De paso, es el artista mexicano con más reproducciones en YouTube, y el artista latinoamericano que más boletos vendió de sus actuaciones en Estados Unidos. Números señalan que realizó más de quince mil presentaciones por todo el mundo durante 46 años de trayectoria musical.

En general, muchas de sus canciones fueron adaptadas o fueron compuestas en diferentes géneros como balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, música de banda, disco, big band y hasta canciones de cuna. Quizás sus temas más coreados y famosos son “Querida” y “Amor eterno”.

Como en muchos casos, su fama como cantautor le abrió las puertas al séptimo arte, donde la mayoría de las cintas en las que participó se interpretaba a sí mismo, ya que fueron filmes biográficos. Asi surgieron La loca de los milagros (1973); Nobleza ranchera (1975); En esta primavera (1976); Del otro lado del puente (1978); El Noa Noa (1979); Es mi vida /El Noa Noa 2 (1980); Siempre en Domingo… La Película (1983); Bazar Viena (1990); Evicted (2000) y ¿Qué le dijiste a Dios? (2014).

También participó en el seriado televisivo La Criada Bien Criada (1975) y fue coproductor de la serie autobiográfica Hasta que te conocí, que este año se comenzó a difundir por canales por suscripción.

¿JUAN GABRIEL?

Alberto Aguilera Valadez fue el nombre de pila de esta leyenda que nació el 7 de enero de 1950 en Michoacán, México. Pocos saben que su nombre artístico de Juan Gabriel lo confeccionó en homenaje a Juan Contreras, maestro artesanal que lo crió y apoyó cuando estaba internado; y a su padre, Gabriel Aguilera, quien enloqueció prematuramente cuando era apenas un niño. Algunas vez utilizó el de Adán Luna, que pasó sin pena ni gloria y desapareció cuando ni llegaba a los veinte años.

Su infancia fue dura, ya que fue el menor de diez hermanos, viviendo la familia las penurias de la pobreza. De los cinco a los trece años vivió en una escuela internado, de donde se escapó. En ese internado conoció al citado Juan Contreras, quien le enseñó, aparte de destrezas artesanales, lo básico de la música, así como a tocar la guitarra, gracias a la cual compuso su primera canción, “La muerte del palomo”, cuando tenía solo trece años.

Volvió a reunirse con su madre en Ciudad Juárez (de ahí que muchos lo apodan también como el Divo de Juárez), donde realizó varios oficios, entre ellos el de buhonero, pero no desligándose de su pasión musical.

Cantó en varios clubes nocturnos (uno de ellos fue El Noa-Noa, que originó un tema posteriormente), hasta que su talento y el apoyo de varias personas lo llevaron a firmar su primer contrato discográfico como solista. Su primer LP (no existía el CD de ahora) fue Alma Joven, que enseguida lo catapultó a la fama en México y América del Sur, especialmente Venezuela, donde sonó mucho el tema “No tengo dinero”; al igual que “Me he quedado solo”.

Sin embargo esa onda pop duraría hasta 1974, cuando incursiona en la música mariachi, pegando enseguida el tema “Se me olvidó otra vez”. Durante esa década de los setenta se anexó otros éxitos como “Siempre en mi mente”; “Juro que nunca volveré”; “El Noa-Noa”; “Inocente, pobre amigo”; “La diferencia”; “Mi fracaso”; “Buenos días, señor Sol”; “En esta primavera”, y “La muerte del palomo”, entre otros.

Los ochenta fueron los años, según muchos, más productivos para el cantautor: He venido a pedirte perdón (1979); “Con tu amor” (1981), “No me vuelvo a enamorar”, “Ya lo sé que tú te vas2, “Si quieres”, “Insensible”, todas ellas parte de su disco de boleros Cosas de enamorados (1982); “Caray”, “No vale la pena”, “Yo me voy”, del disco Todo (1983); “Querida” (1984), del acetato Recuerdos II; el tema “Querida” permaneció más de un año en el primer lugar de popularidad en México y América del Sur; “Déjame vivir”, a dúo con Rocío Dúrcal (1985); “Te lo pido por favor”, “Hasta que te conocí”; “Yo no sé que me pasó”, del disco Pensamientos (1986); “Debo hacerlo” (1987), versión que rompió récord de ventas en Estados Unidos para un disco latino, marcaron pauta y siguen siendo recordados.

Dedicó los noventa casi exclusivamente a giras y conciertos por todo el orbe, alejándose de los estudios de grabación. Igual pasó gran parte de la primera década de este milenio. Como todo artista vivió grandes aciertos, pero también decepciones, como cuando incursionó en el mundo del bolero con un disco, siendo criticado y recibiendo la espalda del público.

Poco dado a dar ruedas de prensa, ya que estaba cansado de que le preguntaran sobre su vida privada, en especial sus tendencias sexuales, solo concedía ciertas entrevistas personales, donde solo se tocara los aspectos profesionales de su carrera.

ÉXITOS EN VENEZUELA

Fue un ídolo desde sus comienzos. Desde los setenta se presentó casi anualmente en el país en shows y televisión (RCTV en un momento le pagó 100 mil dólares por ser artista exclusivo a comienzos de los noventa). La última de ellas fue en 2013, cuando visitó al presidente Nicolás Maduro, para cantarle en su cumpleaños. Con el presidente Chávez, aunque hubo algunos intentos, nunca se pudo cuadrar la exigente agenda de ambos.

Una cosa es segura: siempre sus espectáculos se caracterizaron por la fuerza y carisma que le ponía a cada show, que siempre giraban sobre las dos horas de duración. Aplaudido por todos presentaba una que otra sorpresa en sus presentaciones en el orbe. En especial, creaba hasta histeria el movimiento de hombros o quiebres de cintura cuando interpretaba determinada canción. En pocas palabras, nadie era indiferente o aburrido en sus espectáculos. Fue un verdadero showman.

T/Eduardo Chapellín

Foto/Archivo