Alejo Carpentier: “Desconfío siempre de la gente que no mira el paisaje”

Si el asombro sigue en ti, estimado lector, puedes confiar en que Alejo Carpentier también. Dime si no somos afortunados

Nació en la calle Maloja de La Habana, Cuba, el 26 de diciembre de 1904, y falleció el 24 de abril de 1980, cerca de la medianoche, en París, Francia. Fue, sin lugar a dudas, lo real maravilloso de la literatura latinoamericana y de sus obras se ha escrito todo y más. Sin embargo, la aparición tardía, pero nunca tarde, del Diario que llevara adelante mientras vivió en Caracas, entre los años 1951-1957, nos lleva nuevamente a su encuentro. ¿Acaso alguien desea perderse el verlo a él día tras día?

1.

Y entonces caes en cuenta de que nada sirve ufanarse de haber leído la obra de tal autor, la vana echonería que representa elaborar la lista de sus grandes obras, cuándo y cómo diste con ellas, la petulancia, -ah, esa petulancia a veces mal disimulada-, de conocer el discurso literario de un escritor, la fatua vanidad de creer saberlo todo porque crees haberlo leído todo. Y más.

2.

Porque afortunadamente, creces, algo, alguito, cuando tu vida decrece, y si te vuelven a preguntar por él, por Alejo Carpentier, el gran escritor cubano, claro que optas por decir que sí, que lo leíste, y bastante, que por tus manos pasaron ejemplares de grandes textos de su autoría, como Los pasos perdidos, El reino de este mundo, El recurso del método, El derecho de asilo, La consagración de la primavera, El Siglo de las Luces, Concierto barroco, El amor a la ciudad, Viaje a la semilla. Sí, salvo Ecue-Yamba O y algún otro libro que tal vez se escapa en el ejercicio de memoria, dirías que leíste a Alejo Carpentier…

3.

…hasta que llega a tus manos la edición de su Diario (1951-1957) (Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2013) y te das cuenta que siempre falta algo, que siempre habrá algo por leer que no leíste, que el asombro sigue estando en ti, que (sea disculpado tanto entusiasmo) ahora sí, y no antes, conoces al escritor cubano, mas alla de las charlas con Alexis Márquez Rodríguez, las clases con Adriano González León y el fotocopiado Viaje a la semilla, o las pausas literarias en la redacción con esa computadora ambulante que era el poeta Jesús Sanoja Hernández.

4.

Con un prólogo necesario, a cargo de Armando Raggi, una selección gráfica muy interesante, y un breve pero explosivo texto de Lilia Esteban, esposa del escritor, el Diario refleja su paso por nuestro país: sus vivencias, sus anécdotas, sus experiencias, sus reflexiones, todo el Mundo Carpentier que fue construyéndose bajo este cielo tropical en gran parte de la década de los años 50 del pasado siglo.

Raggi comenta que el Diario posee un interés no menor para los del patio: su escritura comprende los años de creación de sus grandes novelas del ciclo venezolano, desde Los pasos perdidos, pasando por la novela corta El acoso y termina en una de las obras cumbres de la literatura latinoamericana que es El Siglo de las Luces.

Por su parte, Lilia Esteban, quien consiguió revisando los muebles familiares estos escritos, en estas líneas que responden a abril de 1988, asegura que la obra en cuestión es un diario literario sobre las lecturas y la música que reinaban en la casa que el matrimonio poseía en Caracas. Y remata: “…Menciona a pocas personas, pero es impublicable por estar aun vivas esa gente y francamente no le trata muy bien”. (¿Qué tal?)

5.

Vayamos, sin mas demora, a una selección, estrecha, caprichosa, -y, por lo tanto, muy probablemente injusta-, de las entradas de este Diario que recomendamos leer cuanto antes.

22 de diciembre de 1951

“Esta tarde, al fin, he ido a nadar, a la hora del crepúsculo. Cierta melancolía, mitigada por la hermosura de una tarde plácida como ninguna, en cuanto a luz, serenidad del cielo. Desde hace tres días, el Ávila, en el crepúsculo se tiñe de un verde enmohecido, absolutamente maravilloso. Grandes luces anaranjadas en el poniente. A la hora en que escribo estas líneas, he logrado dominar una tristeza profunda, que me persiguió toda la tarde”.

7.

25 de febrero de 1952

“…Por lo demás, Francis Poulenc tiene -como era de esperarse- un desconocimiento de América Latina que llega al absurdo. No creo que tenga una idea muy clara, siquiera, de la colocación de Venezuela en el mapa. Para él, los zamuros son ‘de petite aigles’*. Me interroga largo tiempo sobre la Selva de Choroní, lanzando exclamaciones de espanto, cada vez que le hablo de los animales que allí se ven frecuentemente, desde el auto. ‘J’ai tres peur des singes’* -afirma. Y al día siguiente, me anuncia triunfalmente que había estado en la selva.

Hecha la averiguación, resulta que solo lo llevaron a Los Chorros (¡!)”.

*Aguilitas.

*“LE TENGO MUCHO MIEDO A LOS MONOS”.

8.

Podría cerrarse esta nota con las dos notas citadas. Dicen tanto ellas solas. En la primera, el afecto del escritor por el valle, por su gran montaña, por su luz, por su naturaleza. Y toda la paz que encuentra. En la segunda, la mirada europea en el siglo pasado, y aun todavía en este que empieza, acerca de un continente que se torna tan lejano como oscuro para una buena parte de la intelectualidad del llamado Viejo Continente. ¿Qué podemos esperar del resto?

9.

Pero, en correspondencia al entusiasmo que despertó el libro citaremos breves fragmentos que resultan, al menos a este lector, imprescindibles al momento de formarse una idea mas cercana quizá, entrañable quizá, deseada quizá, de uno de los autores fundamentales de Nuestramérica, el de lo real maravilloso.

10.

“Dentro de tres horas bautizaré a Juan Carlos, el hijo de Juan Liscano. No puedo tomar a broma el asunto. Esta mañana he buscado un catecismo, para poder recitar correctamente el Credo. No acepto que se saboteen los ritos”.

11.

“DESCONFÍO SIEMPRE DE LA GENTE QUE NO MIRA EL PAISAJE…”

12.

“…Zweig hace hincapié en la voluntad que tuvo Kleist, en su juventud, de trazarse una norma de vida; es decir, de realizarse, en conformidad con un plan pre-establecido. Para mí, eso es absolutamente inconcebible. Creo tanto en la misteriosa acción de la vida ajena –incluso de personas que aun me son desconocidas- sobre mi existencia, que jamás he intentado de imponer una voluntad mía a las circunstancias, encuentros, etc. que van forjando mi destino”.

13.

“Con Julián fuimos al Campo de Batalla de Carabobo, que le pareció impresionante, a pesar de lo recargado del monumento. Algo impresionante hay, siempre, en ‘los lugares donde ha ocurrido algo’. Independientemente de las estatuas que allí erijan”.

14.

(Paréntesis)

Mucho se ha dicho, y quizá mas se ha escrito, de la postura del escritor ante la realidad que lo rodeaba y abrazaba. Maryse Ranaud (Historia de la cultura literaria en Hispanoamérica, FCE, México, 2010) asegura que no hay lugar a dudas: “…La originalidad de la obra de Carpentier reside también en su carácter revolucionario. (…) respecto de él no es ilícito hablar de humanismo revolucionario. (…) a sus ojos, la Revolución implica ante todo la liberación de energías hasta entonces reprimidas. (…)”

15.

Si el asombro sigue en ti, estimado lector, puedes confiar en que Alejo Carpentier también. Dime si no somos afortunados.

T/ Rubén Wisotzki