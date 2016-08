Antonio Trujillo: “Debemos preparar cronistas comunales”

Señaló la importancia de tener una relación con el espacio donde se vive, así el afecto es mayor

“La importancia del cronista comunal es que es uno y múltiple. O sea, es un cronista multiplicado dentro de su comunidad donde convive. En vez de tener un cronista es la comunidad misma la que actúa como un ente memorioso con su propia historia”, explicó Antonio Trujillo, cronista municipal de San Antonio de Los Altos, estado Miranda, y asesor de los diplomados para la formación de los cronistas comunales en Unearte, de Caracas.

Esto lo expuso durante la jornada de cierre del Seminario Historia y Comuna, que se realizó en la Sala Federico Brito Figueroa del Archivo General de la Nación en Caracas. Trujillo considera que este tipo de experiencia se ha dado en Catia, Las Mayas y otras áreas de Caracas, aparte de otros comunidades y ciudades en el interior del país: “Por ejemplo, la comunidad de San Antonio de Los Altos data de 1600 y son los descendientes de estos quienes cuentan la historia de su comunidad. Y no porque se hayan dictado talleres, sino que la misma realidad histórica de esta comunidad lo permite”.

Señaló que “si existe una relación afectiva con tu espacio, donde tú vives, donde tienes una relación con tus ancestros, pudiera evitarse que la gente emigre de sus comunidades hacia otras partes del país o el exterior. En la medida en que tengas una relación con el espacio donde vives, tu relación afectiva es mayor”.

“Si la persona no tiene una relación con la microhistoria de su espacio y la nacional, si no tiene un país interior, intelectual, entonces cómo lo va a defender. El país ha sido interrumpido en los últimos setenta años, sobre todo desde los inicios de la explotación petrolera, ya que el petróleo tiene mucho que ver con esto, de que le venezolano no sea venezolano. Ha sido programado para borrar la memoria de la nación. De eso se han encargado músicas extrañas a nuestra identidad, la televisión y otros factores culturales. Tenemos que caminar hacia la cultura ancestral para fortalecernos como nación”.

A COMBATIR

Considera que ese proyecto de pérdida de identidad del venezolano con su tierra “lo consiguieron en gran medida, hasta que el presidente Hugo Chávez vino, caminó hacia el pasado y levantó una identidad”.

De ahí que se realicen los citados talleres o diplomados, que se están dando primero en Caracas. Señaló Trujillo que con la Casa de Bello se inició un trabajo con el poeta Luis Alberto Crespo, denominado Una lectura de Venezuela, que sirvió para escuchar las experiencias de comunidades de todo el territorio nacional: “Ahora están los cronistas comunales, que es una propuesta de la Casa de Bello para este momento histórico. Ya va la tercera cohorte y están graduados los primeros cronistas comunales en Catia, Unearte y en Los Teques. Apenas está comenzando y en otros estados se está haciendo”.

Resalta que este momento histórico “es algo que me sorprende. Solo en esta reunión hemos escuchado experiencias de La Victoria, en Aragua; La Pastora y La Vega, en Caracas. Y esto mismo está sucediendo en Cumaná, Barquisimeto, Trujillo, en todo el país. Es una simbiosis que se está dando y no es un invento de nadie. Es el mismo país, la misma historia que está luchando por mantener una identidad y contamos con algo valioso: el imaginario del país”.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Héctor Rattia

Caracas