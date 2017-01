La Dimensión Latina quiere estar otros 45 años más haciendo música

El director de la orquesta que va a ser declarada Patrimonio Cultural y Musical de Venezuela, César Monge, considera que el aporte de esta agrupación es su particular sonoridad, es el propio sentir del venezolano, del sentir urbano venezolano, es un fenómeno

Con claridad, cordura, conciencia y más ganas de trabajar afirman los integrantes de la Orquesta La Dimensión Latina que asumirán la declaratoria de esa agrupación como Patrimonio Cultural y Musical de Venezuela, que anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro en su programa número 77 Los Domingos con Maduro.

Consideran que este acontecimiento representa un compromiso mayor con el público y una señal de que la orquesta debe continuar complaciendo al público que es a quien nos debemos y seguir llevando nuestra música 45 años más.

Así lo expresaron para El Correo del Orinoco, César Monge “Albóndiga”, director musical, trombonista y arreglista, Joseíto Rodríguez, timbalero, compositor y arreglista, y Elio Pacheco, bongosero, quienes son miembros fundadores de la orquesta y no pueden ocultar su satisfacción y orgullo por el reconocimiento que se llevará a cabo el 15 de marzo, fecha en que la Dimensión Latina arribará a su 45 aniversario.

“Para mí fue una sorpresa tremenda. Yo me quedé impresionado, yo creo que puse la misma cara que puso el Presidente cuando vio que los que estábamos tocando éramos nosotros, porque él no sabía, le queríamos dar una sorpresa y lo que yo menos esperé es que en vivo y en directo nos iban a dar ese anuncio”, dijo César Monge.

Comentó que en 2012 fueron declarados Patrimonio Cultural del Departamento Libertador, en un acto en el teatro Teresa Carreño, “pero esto es muy bonito, para mí es impresionante y es como un reto y quiere decir que tenemos que estar 45 años más dándole música a la gente, Dios mediante”.

Joseíto Rodríguez confiesa que a él le impresionó sobretodo lo que habló el Presidente del grupo “cuando dijo que somos un ícono de la música en Venezuela, por su música por su originalidad y a través de todos estos años con 40 producciones discográficas”.

Al bongosero Elio Pacheco, también le emocionó la noticia: “Nosotros no sabíamos nada, yo me quedé loco, fue superemocionante y agradezco al jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, al presidente Maduro y a toda la gente que ha estado pendiente de nosotros”.

La Dimensión Latina, considerada como una de las agrupaciones más famosas de salsa y música caribeña, fue creada en 1972 y ha mantenido su vigencia en la historia musical venezolana y su trayectoria ha cruzado fronteras hasta otros continentes. Han desfilado en este grupo destacados talentos vocales como el sonero mayor Oscar D’ León, el boricua Andy Montañez, el gaitero Argenis Carruyo y Wladimir Lozano, quien continúa con la orquesta.

Afirmó César Monge que han sido años de lucha y no ha sido fácil, “porque hemos sido golpeados muchas veces por los impostores. Han registrado el nombre del grupo ilegalmente, entonces le echan a perder los bailes a uno, amenazan a los empresarios con que ésta no es la original. No lo decimos nosotros, es la gente que nos ve en la calle. No ha sido fácil por esta competencia desleal, por esta falta de sinceridad y honestidad de engañar a un público, pero aquí estamos y poco a poco vamos adelante”.

Con gran satisfacción señaló Rodríguez que la noticia de la declaratoria de la orquesta como Patrimonio Cultural está recorriendo no solo Venezuela, sino el mundo: “hemos recibido desde el pasado domingo mensajes de felicitaciones de todas partes, de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador.

Elio Pacheco dijo que el movimiento salsero de Italia, Nápoles, Roma y Milán les han enviado mensajes, debido a que hace poco estuvimos allá.

SONORIDAD ÚNICA

Al ser consultados sobre el secreto del éxito, César Monge afirmó que la clave es la continuidad, “pero hay un factor importante, la sonoridad. Es lo que ha caracterizado el sonido de Dimensión Latina, que es único y no se parece a nadie, puede tocar quien venga, llega Dimensión Latina, y parece mentira, tenemos repertorio nuevo, pero si no tocamos Llorarás, si no hacemos Taboga con Wladimir, la gente dice ¿qué pasó? Tocamos temas nuevos y nos dicen son muy buenos, pero dónde está mi Llorarás. Son más de 800 temas los que nosotros tenemos montados, pero hay temas como Taboga que no pueden faltar.

Y añadió: “Tenemos anécdotas muy bonitas de personas que se han unido en matrimonio con Mi adorada. Joseíto Rodríguez se refirió a una anécdota de 1976 en Nueva York, la primera vez que fuimos (hemos ido seis veces), paseando antes de ir a tocar por Manhattan vemos en la marquesina en colores que decía: La Dimensión Latina de Venezuela en el Madison Square Garden. Fue muy emocionante”.

Sobre planes inmediatos comentan que tienen programadas presentaciones durante los carnavales en la Isla de Margarita y en Morrocoy, estado Falcón. También tienen prevista una gira por Cuba para el lanzamiento del CD Puño Cerrado, que interrumpieron por el fallecimiento de Fidel Castro. Viajarán a Perú y a Europa entre abril y mayo. Además realizarán una gira a nivel nacional con Manolito Simonet y el sexteto Santiaguero para presentar el nuevo CD, dijo Monge.

Referente a sus temas preferidos dijo que en lo personal es difícil, pero a nivel del público son Llorarás y Taboga. “El 70% de la población mundial es gente joven, reguetonera y música urbana, pero cuando nosotros tocamos Taboga esos muchachos lo cantan igualito que una persona contemporánea. Es un fenómeno, una respuesta inesperada, apenas arranca la música y la gente comienza a cantar Taboga; no dejan cantar a Wladimir. También piden La piragua, Parampampam, Dolor cobarde, El frutero y Dolor cobarde.” La gente pide números de 1973. eso no es culpa de uno. Le hemos cantado a tres generaciones. Y a pesar de los trasnochos nos mantenemos bien porque somos personas muy sanas”.

Comenta Monge que la particularidad de Dimensión Latina es que cuando comenzó era como una sonora con dos trombones, y era un swing de sonora bien típico, criollo, sabroso, tocando repertorios viejos, pero estos dos señores que están aquí, Joseíto y Elio, le agregaron un matiz a la percusión. Ninguna orquesta toca así. Es una particularidad y todo el mundo quiere imitar a Joseíto. Luisito Quintero, uno de los mejores percusionistas venezolanos, y Robert Quintero hicieron un grupo llamado Quintero Proyect, y salen ellos dos haciendo un homenaje a Dimensión Latina.

T/Elízabeth Pérez Madriz

F/Irene Echenique

Caracas