Falleció este domingo el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel

El deceso del cantante originario de Parácuaro, Michoacán, sucedió a las 11:30 am

El cantante y compositor Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, falleció este domingo en Santa Mónica, California a los 66 años de edad.

El deceso del cantante originario de Parácuaro, Michoacán, sucedió a las 11:30 am, a causa de un infarto, según reportó el periodista mexicano Joaquín López Dóriga.

El cantautor se presentó la noche del sábado en Los Ángeles, California, como parte de la gira “MeXXIco es todo”, en el que mostró toda su vitalidad y entrega, y en el que recalcó de principio a fin su orgullo por México.

Uno de los cantautores más prolífico en la historia mexicana, con alrededor de mil 800 canciones, se presentó ante 17 mil 500 asistentes en el Forum de Inglewood, de California, donde se le veía vital y entero a sus 66 años.

Uno de sus últimos trabajos musicales fue el lanzamiento de un álbum tributo al grupo de rock Creedence, con “Gracias al sol”, su versón al tema “Have You Ever Seen The Rain?” de Creedence Clearwater Revival.

Alberto Aguilera era hijo de Gabriel Aguilera Rodríguez y de Victoria Valadés Rojas, ambos campesinos. Fue el menor de un total de diez hermanos.

