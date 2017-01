Galileo Galilei descubrió las lunas del universo

El descubrimiento confirmó que también alrededor de otros planetas giran astros y no únicamente en torno a este planeta

El universo que heredó Galileo Galilei en el tránsito de los siglos XV y XVI era uno que aparecía en los libros con los mismos signos formulados dos milenos atrás por Aristóteles y Ptolomeo. Así su descubrimiento de las lunas de Júpiter realizadas un día como hoy, el 7 de enero de 1610, mostraron las fisuras de la teoría oficialmente reconocida a lo largo del medioevo europeo, según las cuales todos los astros del universo giraban como súbditos alrededor de la Tierra, concebida esta -de acuerdo a una interpretación aplanada de las Sagradas Escrituras- como “el centro del Universo”. El descubrimiento confirmó que también alrededor de otros planetas giran astros y no únicamente en torno a este planeta.

TELESCOPIOS

Son dos los soportes en que se apoyó Galileo para iniciar la portentosa aventura de colocar los astros en su puesto y cambiar la centralidad del firmamento. Uno, la teoría copernicana que desplazaba a la Tierra de centro del universo para dar este sitial al Sol y, dos, el telescopio, a cuya invención y perfeccionamiento contribuyó resueltamente el propio Galileo, uno de los hombres con mayor capacidad de observación y concatenación de hipótesis que ha pasado por la historia.

LAS LUNAS DE GALILEO

En lenguaje propio de quien incursiona en un área respecto a la que no existe conocimiento previo, Galileo califica como “planetas” o “pequeñas estrellas” lo que no era otra cosa que las cuatro lunas jupiterinas, e invita a otros astrónomos al estudio de los cuerpos avistados. Así, habla de “cuatro planetas, nunca vistos desde el principio del mundo hasta nuestros días, sus posiciones…sus movimientos…y yo convoco a todos los astrónomos que se apliquen en su examen y determinen sus periodos, que no me ha sido permitido hasta la fecha”. Cuatro años después (1614) los cuatro satélites recibirán del también astrónomo Simon Marius, sus nombres: Ío, Calisto, Europa y Ganimedes, en la tradición de honrar con el bautizo del cosmos, símbolos helénicos.

¿CENTRO DEL UNIVERSO?

El descubrimiento de Galileo dio inicio a un drástico giro en los modos de apreciar el universo y el lugar que en el mismo ocupaba la Tierra. Hasta entonces imperaba la tesis según la cual el planeta azul permanecía estático en el centro del universo y a su alrededor giraba el resto de los astros, el sol y demás estrellas, los cometas y la luna, como designio divino por el ser el hombre la suprema criatura de Dios. De este modo, al hacer evidente otros astros a cuyo derredor se desplazaba como séquito el conjunto de los cuerpos que pueblan el espacio sideral, Galileo desencadenó un profundo examen de las leyes que explican el mundo, y comenzó a poner en cuestión algunos asertos de Aristóteles y la Biblia.

“PENSÓ QUE ERAN TRES ESTRELLAS CERCANAS…”

“Probablemente la contribución más significativa que Galileo hizo a la ciencia fue el descubrimiento de los cuatro satélites (…) Galileo observó por primera vez las lunas de Júpiter el 7 de enero de 1610 a través de un telescopio casero. En un principio pensó que se trataba de tres estrellas cercanas a Júpiter (…) La siguiente noche estas estrellas parecían haberse movido en dirección errónea (…) El 11 de enero apareció una cuarta estrella (que luego resultaría ser Ganimedes. Después de una semana, Galileo había observado que las cuatro estrellas nunca abandonaban la vecindad de Júpiter y parecían moverse con el planeta (…) Finalmente determinó que lo que había estado observando no eran estrellas, sino cuerpos que estaban en órbita alrededor de Júpiter. Este descubrimiento confirmó la validez del sistema Copernicano y demostró que todas las cosas no giran alrededor de la Tierra” [http://solarviews.com]

PARA QUE NO TE OLVIDES…

7 de enero

1780

Nació prócer Felipe Baptista

Nació en los Puertos de Altagracia (Edo. Zulia), el 7 de enero de 1780. En 1821 acudió desde Boconó para sostener el pronunciamiento de Maracaibo y, formando parte de la Escuadra de Padilla, participó en la Batalla Naval del Lago como Segundo Comandante de la “Peacook”, durante la que se comportó heroicamente rindiendo a la goleta española “Liberal”. Estuvo presente en la capitulación que se vio obligado a firmar el jefe realista Morales, y fue nombrado Jefe del buque que debía llevar a Cuba a los vencidos. Auxilió a José Antonio Páez en la toma de Puerto Cabello (1823) y fue premiado por Bolívar con la Estrella de los Libertadores. Murió en Curazao el 27 de julio de 1849.

1927

Invasión de EEUU a Nicaragua

Si bien habían ocupado varias veces desde 1856 a Nicaragua, en esta fecha fuerzas estadounidenses enviadas por el presidente John Calvin Coolidge desembarcan en las localidades nicas de Bluefields, Prinzapolka y Corinto, con el propósito de sofocar y liquidar la resistencia armada de los liberales constitucionalistas dirigidos por Augusto César Sandino en la región Las Segovias al norte de esta República centroamericana. Los marines estadounidenses serían echados en 1933 tras dura resistencia.

1986

Murió Juan Rulfo

Nació en Acapulco (México), en 1918. Rulfo publicó un libro de cuentos, El llano en llamas (1953), y una única novela, Pedro Páramo (1955), que le hicieron reconocer como uno de los grandes narradores del siglo XX. Su obra, breve e intensa, ocupa puesto señero dentro del llamado Boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, fenómeno editorial que dio a conocer al mundo la talla de los narradores del continente. En Pedro Páramo Rulfo dio una forma mas perfeccionada a mecanismos de interiorización de la realidad de su país, en cohabitación de lo misterioso y lo real.

