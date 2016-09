Héctor Díaz Polanco obtuvo el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, XI Edición

Otros cuatro libros recibieron mención honorífica

La obra “El Jardín de las Identidades, la comunidad y el poder” del antropólogo Dominicano residenciado en Méjico, Héctor Díaz Polanco, fue la ganadora del Premio Libertador al pensamiento Crítico, (2015), en su XI edición, según dictaminó en forma unánime el jurado calificador de manera unánime, luego de 3 días de intensas deliberaciones.

El veredicto fue anunciado en la Sala Gladys Meneses, del Instituto de las Artes, la Imágen y el Sonido (IARTES), por la presidenta de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos en Defensa de la Humanidad, Carmen Bohórquez, con la presencia del jurado integrado por los filósofos Fernando Buen Abad, de Méjico, conocido por varios trabajos realizados en el área de la comunicación, Carlos Fernández Liria, ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico (2010), y por Venezuela la profesora Mercedes Chela Vargas, luchadora revolucionaria y el sociólogo Biardeau.

Además de la obra ganadora, el jurado calificador designado por el Ministerio del Poder para la Cultura (MPPPC), otorgó menciones honoríficas de forma unánime a los siguientes libros: “Críticas a la razón Neoliberal, del neoliberalismo al post liberalismo”, de Miguel Angel Contreras Natera; “Cronología histórica cultural de América Latina y el Mundo, Siglo XX”, de Nabiu Narcilla y Carlos Machado; “El Metabolismo del Mercado, Regulación, socialización y descentralización”, de de Orlando Níñez; La Izquierda Ausente, Crisis Sociedad del Espectáculo, Guerra, de Doménico Losurdo; y “Los Desafíos de la Integración en América Latina y el Caribe, de Abel Enrique González Santa María.

Según el veredicto la obra ganadora El Jardín de las Identidades, la comunidad y el poder” constituye un excelente antídoto contra el egocentrismo aún latente en le pensamiento político contemporáneo, es una herramienta para atender y encarar el carácter etnófago de la globalización neoliberal para estimular las luchas por la igualdad humana sin destruir las diferencias y la heterogeneidad cultural.

“En suma Díaz Polanco aporta viento fresco para el debate político contemporáneo, enriquece un espacio poco profundizado en las agendas teórica prácticas de nuestro tiempo, pero de singular trascendencia en la definición de los rumbos cuando llevarnos a la secreción del capitalismo”, reza el documento que dio lectura la profesora Bohórquez, quien destacó la calidad de las otras 50 obras presentadas en la convocatoria del Premio Libertador 2015.

Detalló que el debate para escoger la mejor obra se basó en los siguientes criterios: Importancia de la problemática abordada en la obra ganadora para los procesos de lucha de los pueblos y las dinámicas del poder. La fundamentación teórica, metodológica que expresa el rigor de los contenidos , la puesta del diálogo polémico para los debates más relevantes sobre los temas, así como el uso preciso de referencias teóricas, en un lenguaje accesible al público, especialmente en la necesaria tarea de la reflexión teórica y orientación política de las nuevas generaciones.

El jurado consideró que la obra de Díaz Polanco es una sólida base argumental proponiendo que los grupos étnicos formen parte de nuevas sociedades descolonizadas que visibilicen sus identidades comunitarias. “Creemos que su forma de abordar ésta difícil problemática es útil para un replanteamiento de lo que es sin duda una encrucijada y un reto para lo político de latinoamérica y del mundo.

EL JURADO

Para el filósofo español Carlos Fernández Liria, miembro del jurado, expresó su satisfacción por la realización de este Premio Libertador “este premio es uno de los pocos pilares que tenemos para sacar a la luz las obras de pensamiento crítico y contenido liberador , y mientras en muchos países la censura cierra las puertas a las ideas revolucionarias y se impone el cerco mediático, acá en Venezuela se abren espacios como éste para que fluya el pensamiento que resiste el ataque imperial y nos brinda la oportunidad de conocer lo que está escribiendo en materia de l pensamiento critico y liberador”.

Por su parte, el sociólogo venezolano Javier Biardeau destacó la autonomía y la libertad que reinó durante los 3 días de deliberaciones para emitir el veredicto “luego de encarnadas discusiones, respetando nuestras diferencias, y sin ningún tipo de presiones logramos ponernos de acuerdo en torno a la obra ganadora, felicitaciones al ganador y a lo que obtuvieron mención honorífica”

Chela Vargas, resaltó el arduo trabajo que significó revisar 55 obras, “fue satisfactorio y muy enriquecedora ser jurado del Premio Libertador, me emocionó mucho y pienso que Hugo Chávez, quien promovió y creó ésta actividad está presente en éste premio, y me parece pertinente seguir profundizando en las comunas, es desde la organización de las comunidades cómo estamos combatiendo la ofensiva imperial que quiere acabar con nuestra memoria histórica, quiere acabar con nuestra identidad cultura, no han podido, pero debemos ahondar el trabajo en las comunidades.”

“Es un día de fiesta- dijo Fernando Buen Abad- y siento mucho orgullo de haber participado como jurado en un premio tan prestigioso . Con El Premio Libertador, Venezuela está dando un aporte no sólo a los pueblos de América, sino al mundo, porque estamos construyendo ideas para cambiar al mundo y Venezuela ha demostrado que no es sólo una nación productora de petróleo, sino que es un motor productor de ideas”.

La profesora Bohóquez recordó que el Premio al Pensamiento Crítico fue creado por Hugo Chávez Frías en 2005, para promover, difundir y estimular la producción de pensamiento crítico y alternativo ante el poder hegemónico del capital.

El premio dijo- tiene hoy una trayectoria internacional muy importante, aquí se reciben libros para el concurso desde toda América Latina, desde América del norte,de Europa, de Asia, hasta de África. Siempre hay un interés de los autores de pensamiento progresista o de autores cuya obra está ligada a la lucha de los pueblos

Finalmente informó que el acto de premiación se realizará en el mes de noviembre de 2016 en la Sala Ríos Reyna del teatro Teresa Carreño de Caracas.

T/Elízabeth Pérez Madriz

F/Héctor Rattia

Caracas