Hoy se cumplen 23 años de la muerte de Héctor Lavoe

Fue un cantante, compositor y productor de salsa, cuya personalidad, estilo y cualidades de su voz lo llevaron a una exitosa carrera artística en todo el ámbito de la música latina y salsera durante los años 1970 y 1980

Héctor Lavoe, considerado como el máximo exponente de la salsa, murió el 29 de junio de 1993 en un hospital de Nueva York.

El artista a lo largo de su carrera había tenido problemas de drogas lo que generaba grandes discusiones con su esposa Nilda “Puchi” Román, en 1979 se sumió en una gran depresión pues su hijo, Héctor Luis, falleció por un disparo accidental a los 18 años y se le fue diagnosticado VIH, dichos sucesos al parecer lo llevaron a lanzarse desde el balcón en el décimo piso de un edificio luego de un concierto.

Aunque el cantante sobrevivió, su carrera duró pocos años en los cuales logró grabar su último álbum “Hector Lavoe & Van Lester: The Master and the Protege”, hasta que finalmente cinco años después murió el 29 de junio de 1993 en el Memorial Hospital en Queens debido a complicaciones de salud causadas por el Sida.

Héctor Juan Pérez Martínez (1946-1993), verdadero nombre de Lavoe, nació en el seno de una familia humilde en el barrio Bélgica de Ponce, la segunda mayor ciudad de Puerto Rico, y en la década de los sesenta se mudó a Nueva York, donde logró su sueño de ser uno de los artistas más aclamados de la música tropical.

