Martin Luther King encarnó la paz y el reclamo negro en EEUU

Sus luchas por los derechos civiles de los negros de su país le harían acreedor en 1964 al Premio Nobel de la Paz

La Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad del 28 de agosto de 1963 estremeció a la opinión pública estadounidense por la cantidad de asistentes y contenido de protesta no violenta mostrados por los varios centenares de miles de afrodescendientes y grupos de blancos que acompañaron la movilización, que alzaba su voz contra las políticas de discriminación racial entonces imperantes en Estados Unidos. El líder de la gigantesca multitud fue el reverendo Martin Luther King, cuyas luchas por los derechos civiles de los negros de su país le harían acreedor en 1964 al Premio Nobel de la Paz. A partir de 1965 el reverendo King se opuso a la guerra en Vietnam.

INCONFORMIDAD

Si bien el inicial promotor de la Marcha fue el líder sindical A Philip Randolph, Luther King, se constituiría en la principal figura. Imbuido de convicciones profundas religiosas y sociales a favor de la justicia y la no violencia, seguía la tradición de lucha de Mahatma Gandhi, de quien se consideraba discípulo. En uno de sus libros, el reverendo King expuso: “…A despecho de esta tendencia prevalente a conformarnos, nosotros como cristianos, tenemos la obligación de ser inconformistas. El apóstol Pablo…aconsejaba: ‘…no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente’. Estamos llamados a ser individuos de convicciones, no de conformismos; de nobleza moral, no de respetabilidad social” (La fuerza de amar).

ESE DÍA

De acuerdo a la reseña del diario The Washington Post y otros medios del día siguiente, la cantidad de manifestantes sobrepasó los 250 mil, de los cuales 50 mil eran blancos, algo inusitado en la historia urbana de EEUU. Entre estos descollaron artistas de gran reconocimiento en la época, como Burt Lancaster, Charlton Heston, Harry Belafonte, Marlon Brando, Sydney Poitier, Josefine Baker y Lena Horne. Sin graves incidentes, aunque no exenta de tensión, la Marcha sobre Washington hizo visible ante el mundo, la razón de quienes desde los días en que Estados Unidos se constituyó y proclamó con su Independencia que “…todos los hombres son creados iguales” venían padeciendo, primero la esclavitud y luego la segregación racial, reclamando la verdadera y práctica igualdad civil.

DERECHOS CIVILES

Unas semanas antes de la Marcha había sido asesinado el activista de los derechos civiles Medgar Evers, en cuyo honor y en el curso de la jornada Josephine Baker y Bob Dylan interpretaron una pieza musical. En la historia de EEUU hubo figuras que enarbolaron la bandera de la igualdad entre blancos y negros, empero será a partir de 1955, con Luther King, cuando se configura el gran movimiento que llevó a la reforma legal de los años 60 en esta materia; aunque hoy se mantiene el cuadro de discriminación que llega a extremos del asesinato de afrodescendientes por funcionarios blancos, no obstante que un Presidente con sangre negra ocupa la Casa Blanca.

“YO TENGO UN SUEÑO”

“(…) un gran americano [Abraham Lincoln], en cuya simbólica sombra estamos hoy parados, firmó la Proclamación de la Emancipación (…) para millones de esclavos negro (…) como un amanecer al final de una larga noche de cautiverio. Pero cien años después … la vida del negro aún es lisiada por la segregación (…) América ha incumplido…en lo que concierne a sus ciudadanos de color (…) ahora es el momento de salir…de la segregación al camino alumbrado de la justicia racial (…) Yo tengo un sueño, que un día … los pequeños negros, niños y niñas, podrán unir las manos con pequeños blancos, niños y niñas, como hermanos y hermanas (…) y todo género humano se verá junto. Hoy yo tengo un sueño! (…) Esta es nuestra esperanza” [Martin Luther King, Washington DC, 28 de agosto 1963].

PARA QUE NO TE OLVIDES…

28 de Agosto

1828

NACIÓ LEÓN TOLSTOI

El autor de La guerra y la paz, extenso fresco sobre la invasión napoleónica a Rusia y el incendio de Moscú de 1812, nació este día en la localidad de Yasnaia Poliana. Obras como Ana Karenina y Sonata para Kreuzberg al lado de la primera nombrada constituyen la tríada que le inmortalizó por el manejo del lenguaje y el dominio del drama de la intimidad en circunstancias humanas excepcionales. Tolstoi fue además de gran novelista propulsor de un cambio social sustentado en la No Violencia, siendo inspirador de Mahatma Gandhi para organizar su movimiento de Resistencia No Armada contra la injusticia y la opresión. Heredero de tierras, Tolstoi practicaba con los peones que le prestaban servicio una especie de “socialismo agrario”.

1985

MURIÓ MIGUEL OTERO SILVA

Dirigente político de izquierda, periodista, humorista y novelista, Otero Silva se involucró desde su juventud con causas progresistas en la Venezuela del siglo XX. En 1928 se unió a las acciones de la juventud universitaria que enfrentaría a Juan Vicente Gómez y que se conoce como “Generación del 28”. Al año siguiente se integra en Curazao a las acciones armadas que comandan Gustavo Machado y Rafael Simón Urbina para tomar el Fuerte Willemstad de esa isla y detener al gobernador, en protesta por su colaboración con el Gobierno del Benemérito, y acompaña la incursión armada del grupo sobre las costas falconianas. Entre sus novelas destacan Casas muertas, Oficina Nro 1, Lope de Aguirre, príncipe de la libertad y La piedra que era Cristo.

2013

RECHAZO A LA INVASIÓN IMPERIAL CONTRA SIRIA

En la Gaceta Oficial de este día es publicado el Acuerdo del Parlamento Nacional -entonces bajo la Presidencia del diputado Diosdado Cabello y con mayoría bolivariana- de condena tajante a los planes de invasión contra el pueblo de Siria, por las fuerzas imperialistas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La solidaridad internacional ha sido importante en la resistencia de dicho pueblo.

