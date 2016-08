Moisés Berr: “Los personajes de algún modo eligen a sus intérpretes”

Escribió, actúa y dirige esta pieza de suspenso y terror

“El teatro ha sido, es y seguirá siendo una ventana a la crítica social, a todo lo que sucede en el mundo”. señaló Moisés Berr, quien escribió, actúa y dirige Freak Show, pieza de suspenso y terror. Por este trabajo recibió el Premio a Mejor Actor en la reciente temporada de Microteatro de Venezuela.

Esta obra de quince minutos exige mucho a este histrión: “Cada personaje es una historia completamente diferente y para mí ninguno debe ser preparado de igual forma que otro, ya que de ese modo estaría truncando o encerrando millones de posibilidades de interpretación. Creo que los personajes de algún modo eligen a sus intérpretes”.

-¿La gente de las tablas apuesta más a la comedia que al teatro de autor?

-En los últimos años se ha visto un aumento considerable de obras de teatro basadas en la comedia. Dicho aumento, estoy seguro de que depende más del público que de los hacedores de teatro. Pareciera loca mi idea, y más cuando los que trabajan para desarrollar y crear una obra somos nosotros, “la gente de teatro”… pero el público tiene mucho que ver. Ya he vivido innumerables producciones de teatro de autor donde una sala de sesenta o noventa butacas no logra llenarse, ni siquiera la cuarta parte. ¿Por qué? Porque de alguna manera el público prefiere pagar una entrada (que aumenta a cada semana) para reírse, divertirse, distraerse, y no para recibir moralejas, o salir de la sala bañados en llanto. Prefieren distraerse del mundo que los rodea por un par de horas y ya. Al ver esta desidia en las salas donde se presentan obras dramáticas, poco a poco las producciones teatrales se han enfocado en este tipo de obras ligeras, que definitivamente distraen al espectador de la realidad.

- ¿Sientes que aparte de actuar puedes dirigir y escribir?

- Lo que diré suena a terapia grupal, pero sí… Creo que todos tenemos el poder de hacer todo lo que queramos hacer. Pero siempre debe estar bien sustentado por estudio y trabajo. En mi caso, esta historia ha sido de total sorpresa para mí, ya que no esperaba el conjunto de reacciones del público. Desde pequeño me ha gustado escribir historias de fantasía y podría decir que esta es la primera vez que llevo a la realidad una de mis historias, pero creo que no se le debe quitar mérito a los verdaderos dramaturgos y directores, que han estudiado y se han preparado a través de los años para llegar a ser quienes son. En cuanto a la dirección, todos los actores tenemos un pichón de director en nuestras almas, porque incluso en nuestros ensayos, nuestra forma de pensar y de abordar los personajes estimula y sugiere alternativas de puesta en escena al director de la pieza. Yo sé que en un futuro me quitaré mi traje de actor y me colocaré el traje de dramaturgo y/o director.

- ¿Cómo confeccionas un personaje?

- Desde la primera lectura y sabiendo qué personaje me toca interpretar, voy visualizando a modo de película cada escena que me toca. Desde cómo veo a mi personaje como si yo fuese un espectador, su forma de hablar, de vestir. Guardo esa idea y la escribo en algún cuaderno destinado a mis personajes. Luego viene la etapa difícil, el punto de vista del director y de la producción. Puede llegar a ser un momento de tensión en los ensayos, como también podría ser de divertimento, ya que las ideas podrían chocar y no tener ninguna relación y empezar el juego de toma y dame de ideas con el resto del equipo. He tenido la suerte de que con la gran mayoría de mis personajes los directores me han aflojado las riendas, dándome sienta libertad de creación. Al final los directores van quitando lo que sobra y puliendo lo que les parece que está acorde.

- ¿El microteatro podría substituir al teatro tradicional?

- Por supuesto que sí: microteatro es una fórmula novedosa y muy atractiva para el público. En hora y media tienes la oportunidad de ver tres obras con temas totalmente diferentes. Esto produce en el público cierto gusto por el corre corre al comprar las entradas de una obra a otra, de llenarte de diferentes emociones con cada obra y de salir satisfecho como espectador.

- ¿Cómo ves el panorama del teatro venezolano hoy en día?

- Si bien se ve una cartelera teatral repleta de buenas y diferentes producciones, desde adentro puedo decir que el teatro está pasando por un momento muy difícil. Las producciones siempre se han hecho con las uñas pero estamos viviendo un tiempo donde la capacidad monetaria de los productores y la capacidad de consumo de los espectadores es muy baja. Al mismo tiempo, muchos de los actores de televisión se han enfocado en hacer teatro, arrastrando a gran cantidad del público. Pero incluso ellos deben tomarse menos libertades y bajar el número de presentaciones semanales. Yo creo que no hay más cultura que el teatro. Y si queremos tener un país con cultura, lo primero que debemos hacer es apoyar sus raíces desde todos los ámbitos y facilitarle al público una enriquecedora experiencia con cada obra a la que asistan.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía MB

Caracas