Patricia Ramírez: “No quiero complacer solamente ni entretener”

“El teatro salva”, dice con mucho convencimiento la actriz Patricia Ramírez. Eso sí, cuando lo dice no lo hace por beatismo religioso, sino porque el teatro que le gusta “es todo aquel que me remueva por dentro. Soy muy llorona cuando algo me gusta y me toca alguna tecla. He reído hasta la saciedad y he llorado hasta más no poder viendo teatro. Lo que me interesa es que tenga fondo”.

Ha participado en varias obras entre comedias y dramas con la misma intensidad a la hora de confeccionar sus personajes, “dependiendo del trabajo, del director y del género. En cuanto a actuación se refiere, siempre lo he hecho todo desde la intuición, en principio. Vengo del grupo de teatro de la Universidad Católica Andrés Bello, y allí la base del aprendizaje es el instinto. No vengo de una escuela grande, tradicional y reconocida como el TET o Rajatabla, he hecho talleres de formación actoral que me han permitido perfilarme y darle metodología a lo que hago. No es lo mismo hacer una obra de teatro físico, de teatro de autor, o una en donde la plástica tiene mucho que ver con la construcción del personaje (si el director así lo requiere) que asumir una comedia naturalista. Todos estos ejemplos me cuestan un montón. No me considero una actriz que saca su personaje de un día para otro”.

- ¿Cómo ves el panorama del teatro venezolano hoy en día?

- Difícil, como todo lo que nos rodea. El gremio teatral se ha visto golpeado por la crisis que vivimos, desde hace mucho tiempo. Ya lo decía Gabriel Agüero, y creo que todos los que podemos considerarnos de la nueva generación podríamos pensar igual: somos una nueva camada, muy diferente a la vieja escuela, que estaba formada por agrupaciones con elencos estables. Ahora ejercer como teatrero implica, afortunadamente, la posibilidad de trabajar con todo el mundo. Yo no tengo mucho tiempo en este oficio, apenas algunas personas reconocidas me conocen (saben mi nombre, al menos), y eso lo que produce en mí es querer idear más cosas, cada día. Esa posibilidad de trabajar con muchas personas también implica inestabilidad. Ser actor, en este país, ser solo actor, es un acto de absoluta fe. Yo todavía no puedo hacerlo, aunque me encantaría.

- ¿Existen propuestas variadas en cartelera?

- De la crisis ha surgido una variedad de propuestas súper interesantes, que creo que el público puede y debe aprovechar. En este país hay para todos los gustos, y hay agrupaciones que se dedican a ofrecer su arte para el público que ellos saben que tienen. No creo que este sea, ni cercanamente, el escenario ideal para hacer teatro en la vida. En todas partes esta es una carrera muy competitiva, pero acá se le suma la crisis económica, la dificultad de vivir solo de aquello que a uno le apasiona, porque todavía falta entendimiento de lo que implica ser artista. No tenemos beneficios de ley como profesionales, no hay organización en ese sentido. Todavía existen las mentes retrógradas que solo lo asocian con vicios y libertinaje, y eso existe en todas partes, solo que los artistas somos más frontales que el resto de los gremios, en ese aspecto, porque respondemos desde nuestro instinto.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía

Caracas