Tenor Eduardo Calcaño celebra 40 años en el canto

Según la crítica internacional Calcaño es conocido por su timbre resonante y pleno y con gran despliegue de su sonido agudo combinado con un sentido astuto del fraseo musical

Con un espectáculo interactivo este sábado 27 de agosto el cantante lírico Eduardo Calcaño celebrará sus 40 años de fructífera vida artística en el Museo de Arte Afroamericano, a partir de las 4 de la tarde, donde se darán cita destacados cantantes y músicos que interpretarán distintos géneros para homenajear al reconocido tenor.

“El canto es mi pasión”, afirmó emocionado Eduardo Calcaño, caraqueño, quien recuerda que con tan solo 4 años de edad decidió que su profesión sería el canto. “Han sido 40 años de disciplina, de tenacidad, de perseverancia y de superar obstáculos”.

Cabe mencionar que este tenor lírico que se ha presentado en prestigiosos escenarios de ópera de Europa y Norteamérica, es sobrino del recordado profesor y músico venezolano, Juan Antonio Calcaño y de Meri Calcaño, la primera mujer aviadora en Venezuela, según comentó con mucho orgullo. “He pensado siempre que la sanidad y el cuidado de mi voz, aunados a mi disciplina, han sido la clave para progresar mi proceso técnico vocal; soy capricornio, por lo que soy perseverante”

DEJAR SALIR LA VOZ

Comentó el cantor que de pequeño estuvo en la coral de su escuela, y en la adolescencia formó parte del grupo Viva la Gente, cuyos ensayos los realizaban en un galpón de Los Palos Grandes porque no tenían local. Recuerda que su primer obstáculo a vencer fue cuando gracias a una beca y la ayuda de su padre decide ir a estudiar a Estados Unidos, donde conoce a quien sería su maestro, el cubano venezolano Mani Pérez, “quien me dijo, lo tienes todo, pero tu canto no es relajado, comenzaremos a relajar tu aire para que encuentres el talento que Dios te dio”.

Después de 14 meses de arduo trabajo, dijo, su maestro se percató de que ya los sonidos de su voz estaban listos. “Había logrado cantar relajado, el maestro Pérez lloró de la emoción, y al día siguiente vino un mánager y firmé mi primer contrato con la academia Lucía de la Bermudi.

Para este cantante lírico han sido 40 años de estudio, y considera, tal como le dice siempre a sus alumnos, que el canto “es como la medicina, nunca terminamos de estudiar, cantar relajado, unir la música a la idea de la emisión sana donde llevamos una vida sana, disciplinada, donde encarnamos el estudio del canto con la música, con la parte poética, enciclopédica, porque cuando tú enseñas tienes que decir quién es Bethoven, quién es Mozart, quién es Verdi, y aprender los idiomas”.

Recordó que ha tenido que aprender 5 idiomas “porque cantamos hasta en ruso”, en tal sentido, dijo que este idioma es muy complicado pues las vocales tienen varias fonéticas, y tuvo que prepararse para un Festival en 1983 donde interpretaría a Shascolky, “allí estaba el embajador y me habló en ruso: es que usted canta en ruso mejor que yo”.

CANTAR EN SU PATRIA

Al ser consultado sobre los momentos más emocionantes que le ha tocado vivir en su fructífera carrera, Eduardo Calcaño no titubeó al señalar su actuación en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, porque es mi propio país. Fue muy emocionante. Destacó que aparte del canto lírico, María Sánchez, fundadora de la recordada y famosa agrupación El Quinteto Contrapunto, le enseñó a cantar la Quirpa, y tuvo el orgullo de interpretarla en numerosos escenarios. En Bulgaria, Rumania, Alemania, y sentir el orgullo de ver al público de pie aplaudiendo temas venezolanos.

Dentro de los planes inmediatos de Calcaño se encuentran una presentación en el Centro de Acción Social Humboldt para el 3 de septiembre a las 4 de la tarde y en la Fundación Musical Simón Bolívar, de Quebrada Honda, para el mes de octubre, con el director Alfredo Rugeles, uno de los maestros destacados de ópera del país.

“Quiero cantar Wagner y estoy estudiando para ello, y me pregunto, ¿y por qué a mis 63 años no voy a interpretarlo? Mi meta es seguir cantando”.

IMBORRABLES

Entre sus vivencias, este tenor, formado también en Italia, destaca la actuación que tuvo en New Jersey, donde interpretó dos óperas en una misma noche. “Algo que nunca se borrará de mi memoria. Dijo que lo que nunca se borrará de su memoria fue cuando interpretó El Trovador ,de Verdi, en la ciudad de Guatemala; lo hicimos en la fachada de una iglesia de la antigua la segunda ciudad de guatemala, donde había ocurrido años atrás un terremoto, y esta fachada fue lo que quedó de la iglesia, y los patrocinantes de la ópera decidieron hacerlo en este lugar, donde solo quedaba la fachada”.

Narró que inició el evento y “cuando comencé a cantar veo el volcán en frente echando lava y un cielo estrellado a las siete de la noche, fue una imagen que no se me olvidará nunca, aquella orquesta, la músicas, las imágenes y la música de Verdi, no sabía si cantar o llorar, o me emociono de ver ese oscuro del cielo, ese ocultamiento, el volcán, y entonces es la técnica de la relajación la que deja salir la voz y controlar la emoción.

Con gran optimismo este cantante lírico y profesor afirma que vivimos momentos difíciles, pero “en nuestro país hay mucho talento, no solo en música de cámara, también hay muchachos muy valiosos en música popular, y la idea no es decirles que se vayan a otro país, sino que estudien, que se preparen, hay que seguir haciendo música, hay que prepararse y ser muy perseverantes en el canto”.

El espectáculo donde se celebrarán los 40 años de vida artística de Calcaño será el próximo sábado 27 en el Museo de Arte Afroamericano, ubicado en San Bernardino, y que dirige el profesor Nelson Sánchez Chapellín, y reunirá a talentosos artistas como María Gómez y Rosa María Martínez (sopranos), Reinaldo Droz y José Manuel Blanco (tenores), José Augusto Paradisi y Christopher Alcalá (barítonos), Pablo Gámez (guitarrista), Andrés Cartaya (cuatrista y bandola), José Ignacio Hernández (cuatrista), Eddie Cordero (violín), entre otros reputados músicos.

Redacción

T/ Elizabeth Pérez Madriz