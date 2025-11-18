(+Comunicado) ALBA saluda victoria del pueblo ecuatoriano tras consulta popular

Asimismo, expresan que esa victoria representa el renacer patriótico «que evoca las grandes horas del proyecto nuestroamericano».

A continuación el texto íntegro:

Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) saludan la gran victoria del pueblo ecuatoriano, expresada

hoy en la consulta popular, donde de manera contundente reafirmo su compromiso con la soberanía nacional, la autodeterminación y el derecho

irrenunciable a decidir su propio destino.

Los resultados evidencian la voluntad de una nación forjada en el temple del Mariscal Antonio José de Sucre, la valentía de Manuela Sáenz, la firmeza de

Eloy Alfaro y el espíritu libertador de Simón Bolívar; reafirmándose como un pueblo heredero de la dignidad y fortaleza de nuestros héroes

independentistas.

Esta victoria es el renacer patriótico que evoca las grandes horas del proyecto nuestroamericano, demostrando la vigencia y fuerza histórica del propósito de unión e independencia de la Patria Grande. La Alianza aplaude esta expresión de voluntad nacional que se mantiene firme ante quienes intentan socavar su soberanía y condicionar su destino.

iQue viva el bravo pueblo ecuatoriano!

Caracas, 17 de noviembre de 2025