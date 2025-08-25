Comunicado: Venezuela felicita a Uruguay en Bicentenario de su Independencia

La República Bolivariana de Venezuela felicitó este lunes al Pueblo y gobierno de la República Oriental del Uruguay, al conmemorarse el Bicentenario de la Declaración de su Independencia.

A continuación, el texto íntegro del documento:

La República Bolivariana de Venezuela expresa sus más fraternas felicitaciones al hermano pueblo y gobierno de la República Oriental del Uruguay, al conmemorarse el Bicentenario de la Declaración de su Independencia, aquel glorioso 25 de agosto de 1825 en el que la Provincia Oriental proclamó su emancipación de todo poder extranjero y afirmó su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Ese hito histórico y glorioso fue una respuesta digna frente a la insolencia de poderes foráneos que pretendían doblegar la voluntad de los pueblos. La gesta emancipadora del heroico José Gervasio Artigas y del pueblo oriental forma parte de la epopeya continental que, junto a Bolívar, San Martín, Sucre y tantos libertadores, forjó la emancipación de Nuestra América y sembró para siempre la vocación de independencia, soberanía y unidad.

Hoy, a doscientos años de aquella gesta, los desafíos del presente nos convocan nuevamente a la unidad. Así como nuestros pueblos se levantaron ante el dominio extranjero en el siglo XIX, ahora nos corresponde, con la misma altura política y patriótica, abrazarnos en hermandad para enfrentar las pretensiones hegemónicas que buscan dividirnos y frenar nuestra marcha hacia un mundo pluripolar de justicia, paz y dignidad.

Desde la Patria de Bolívar, Venezuela reitera su compromiso inquebrantable de acompañar al noble pueblo uruguayo en esta fecha gloriosa y de trabajar juntos por consolidar la integración latinoamericana y caribeña, la autodeterminación de los pueblos y la construcción de la Patria Grande soñada por nuestros libertadores.

¡Honor y gloria al heroico pueblo uruguayo en su Bicentenario de Independencia!

Caracas, 25 de agosto de 2025.

T/MAZO