Comunicadores alternativos y populares exigen a EE.UU. el cese de agresiones contra el presidente Maduro

La organización Comunicadores Alternativos y Populares ha emitido un comunicado para exigir al gobierno de Estados Unidos que detenga los ataques contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

El grupo reiteró su apoyo al mandatario y denunció que las recientes acciones de «agresiones del imperialismo norteamericano» son parte de una estrategia de desestabilización.

En el comunicado, los comunicadores califican las acusaciones contra el jefe de Estado como una campaña de desinformación dirigida a debilitar las instituciones del país.

Enfatizaron que el ataque es no solo político, sino también simbólico, y que la defensa de la verdad debe ser una tarea colectiva que abarque desde los medios comunitarios hasta las redes sociales y las calles.

«Defender la verdad significa defender a la patria», afirmaron, convocando a una «ofensiva comunicativa» para desmantelar las «narrativas coloniales».

El grupo concluyó que «el Pueblo tiene derecho a una comunicación libre, veraz y comprometida con sus luchas» y que no permitirán que se imponga el «relato del poder imperial».

T/CO