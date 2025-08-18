Ganadores del Premio Nacional de Periodismo rechazan el acoso de parte del Gobierno de los EEUU contra Venezuela

«No aceptamos la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos «, expresa de manera contundente un comunicado firmado y publicado este 18 de agosto, por periodistas y comunicadores venezolanos, que en algún momento de su vida profesional han sido distinguidos con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
Los firmantes condenan las acusaciones de la Fiscal del Gobierno estadounidense, Pam Bondi en contra del presidente Maduro, «y las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump».
Los comunicadores sociales venezolanos consideran que las acciones del Presidente estadounidense contra varios países han puesto en peligro «la paz mundial», y, en lo que se refiere a Venezuela y al continente americano, la tranquilidad de los pueblos de la región, «al desconocer las decisiones del pueblo venezolano expresadas a lo largo de estos 26 años en 31 procesos electorales cuya transparencia ha sido reconocida internacionalmente».
En el comunicado reiteran que continuarán defendiendo la verdad de Venezuela y la verdad de su pueblo. En este sentido hacen un llamado a profesionales, gremios y movimientos sociales a pronunciarse y a condenar las «infamias proferidas contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazar el fascismo, el terrorismo y el narcotráfico».
Este es el momento en que hay que «dar un paso al frente para impedir se vulnere la soberanía nacional, se apoderen de nuestras riquezas naturales y se impida la recuperación económica que ya se evidencia en 17 trimestres de crecimiento consecutivo» respaldado por organismos nacionales e internacionales.
A continuación comunicado íntegro:
Quienes suscribimos, Periodistas y Comunicadores de Venezuela que en distintos años y en sus diferentes menciones hemos sido distinguidos con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, queremos dejar constancia de nuestro rechazo a las agresiones del gobierno de Estados Unidos y expresar el compromiso por la paz y la defensa del pueblo y repudiar las acusaciones contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
No aceptamos la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos, condenamos las acusaciones de la Fiscal General del Gobierno estadounidense, Pam Bondi, y las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump, quien con sus acciones contra distintos países ha puesto en peligro la paz mundial y en nuestro caso amenaza la tranquilidad no sólo de Venezuela sino de todo el continente americano, cuando pretende desconocer las decisiones del pueblo venezolano expresadas a lo largo de estos 26 años en 31 procesos electorales cuya transparencia ha sido reconocida mundialmente.
Queremos dejar claro que defenderemos la verdad, la verdad de la Venezuela que lucha, que trabaja, que tiene derecho a ser feliz y darse su propio destino, que tal fue el legado de nuestros Libertadores cuando sellaron que este país sería libre e independiente por siempre.
Hacemos un llamado a todos los profesionales, gremios y movimientos sociales a pronunciarse en beneficio de la tranquilidad, la paz y el bienestar de nuestro pueblo, a condenar las infamias proferidas contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a rechazar el fascismo, el terrorismo y el narcotráfico y asumir el compromiso de dar un paso al frente para impedir se vulnere la soberanía nacional, se apoderen de nuestras riquezas naturales y se impida la recuperación económica que ya se evidencia en 17 trimestres de crecimiento consecutivo y los respaldan cifras y pronósticos de diversos organismos nacionales e internacionales.
Nos ponemos a la orden, nos mantendremos movilizados para seguir denunciando por todos los medios la agresión de la cual es objeto el presidente Nicolás Maduro y llevar nuestra voz a instancias internacionales que agrupan a periodistas:
Numa Molina
Gustavo A. Cedeño
Omar Cruz
Ana Cristina Bracho
Harold Urrieta
Orlando Ruiz
Ana María Oviedo Palomares
Ingrid Rodríguez
Orlando Ugueto
Anahí Josefina Arismendi
Indira López
Orlando Villalobos
Anais Pérez
Cristina Gonzales Q.
Óscar Schémel
Antonio «Chino» Manrique
Isabel Iturria Caamaño
Patricia Villegas
Antonio Núñez Aldazoro
Jordana Chacón
Pedro Carvajalino
Atahualpa Calderón
José Luis Díaz
Rafaela Cusati
Bianca Borrero
José Miguel Aponte
Randolph Borges
Wilmar Castro Soteldo
José Miguel Marrero Téllez
Raúl Cazal
Leonardo G. Ruiz
Juan Eduardo Romero Jiménez
Ricardo Romero
Carlos Valera
Juan Contreras
Desirée Santos Amaral
Carlos Zavarce
Helena Salcedo
Rosalía Barreto
Clodovaldo Hernández
Karen Méndez
Rosa Raydán
Teresa Maniglia
León Olivier
Rosita Caldera
Miguel Ángel Pérez-Pirela
Leonardo Ruiz
Roxana Jessica Santander
Diógenes Carrillo
Lil Rodríguez
Rugleman Soto
Diosdado Cabello Rondón
Lorena Arismendi
Stalin Morillo
Edgar Padrón
Isidoro Duarte
Doménico Caruci
Endrina Yépez
Lucía Eugenia Córdova
Teresa Ovalles
Esther Quiaro
Mercedes Chacin
Wendy Olivo
Fabiana Márquez
Luis Guillermo García Bencomo
William Castillo
Felipe Saldivia
Manuel Palma
Guillermo Marrero
Gerardo Blanco
Marcos Germán Salgado
Williams Marrero
Hernán Canorea
María de los Ángeles Pérez-Carreño
Zenaida Hernández
Marisol Rodríguez
Marlon Zambrano
Yndira López
Yulimar Taborda
