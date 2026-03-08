Comunidad científica venezolana participa en la Consulta Popular Nacional 2026

El sector científico, tecnológico e innovador de Venezuela se sumó a la primera Consulta Popular Nacional de 2026, este domingo 8 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. Los protagonistas de esta jornada son los sectores organizados en los cinco mil 336 Circuitos Comunales del territorio nacional.

Las mujeres y hombres que integran el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología (MinCyT) y sus entes adscritos se desplegaron para contribuir con el fortalecimiento de esta democracia comunal.

«Desde las primeras horas de la mañana, el sector científico y tecnológico se despliega en todo el territorio para participar en la Gran Consulta Popular Nacional, una jornada histórica donde el pueblo organizado decide el rumbo de sus comunidades», manifestó la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, en nota de prensa de MinCyT.

La ministra destacó que, en esta jornada, el voto se convierte en una herramienta fundamental para consolidar el Poder Popular, al señalar que los proyectos elegidos transformarán la vida de las Comunas. «Nuestra participación es un compromiso con la historia, con la democracia participativa y con el derecho de las comunidades a decidir su propio destino», expresó, al reiterar el llamado al sufragio.

Papel protagónico de la mujer

El ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, resaltó la labor de la mujer que ha “liderado una bonita campaña electoral promoviendo los proyectos comunitarios que se transformarán en obras y bienestar”.

Asimismo, aseveró que el 33 % de los proyectos priorizados en la Consulta Popular Nacional forman parte del fortalecimiento de la economía comunal.

Este ejercicio participativo constituye una plataforma inédita en los Circuitos Comunales, en la que la democracia directa promueve la selección de proyectos que impulsarán el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades.

VTV