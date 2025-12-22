Comunidades de Amazonas reciben recursos para construir viviendas ecológicas

Como parte del Plan de Vivienda Ecológica Comunal, una estrategia orientada a la creación de hogares sostenibles y autosuficientes, se otorgaron recursos para la primera fase de la construcción de soluciones habitacionales en el ámbito territorial de la Comuna Socialista Agroecológica Multiétnica Río Cataniapo en el estado Amazonas.

Estas viviendas se crean con materiales autóctonos, mediante la participación directa de las comunidades originarias organizadas en brigadas de construcción, las cuales intervienen en la fabricación de bloques de arcilla, el diseño y la distribución de los espacios.

Para el desarrollo de este proyecto se articulan diferentes instituciones del Gobierno Bolivariano, es así que el gobernador del estado Amazonas, Miguel Leonardo Rodríguez, contibuye con la dotación de materiales de construcción, herramientas y el apoyo para el pago de jornales de maestros de obra, así como con servicios de alimentación.

La coordinadora de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal) en la entidad, Elisbeth Torres, indicó que se hizo un balance de las viviendas ecológicas de la Comuna Río Cataniapo, así como de las cuatro pertenecientes a la Comuna Juajoto Aje, las cuales fueron edificadas en modo autoconstrucción con una base de madera seca y en armonía con la naturaleza.

Entre los acuerdos logrados en el balance, Torres señaló la necesidad de realizar la rendición de cuentas del primer financiamiento recibido por parte del Banco de la Comuna Río Cataniapo, para poder avanzar con el otorgamiento de nuevos financiamientos y asi garantizar la culminación de todas las casas.

F/MinComunas