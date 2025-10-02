Comunidades de Atures en el estado Amazonas: Fortalecen su sistema eléctrico con nuevos equipos

En un esfuerzo por optimizar y garantizar la calidad del servicio, trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) instalaron transformadores en tres comunidades del municipio Atures, beneficiando a más de 100 familias de la entidad amazonense.

Las maniobras se llevaron a cabo en respuesta a los requerimientos generados a través de la Línea VenApp del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, una plataforma clave para enlazar las necesidades del Poder Popular con la acción institucional.

Los nuevos equipos, con capacidades de 37.5 kVA y 25 kVA, fueron puestos en servicio en las comunidades Altos de San Antonio (circuito Platanillal), y Puerto Lucera y Monte Blanco (circuito Pavoni).

Ana Rodríguez, habitante de la comunidad Altos de San Antonio, expresó que el abordaje técnico les permite «contar con un suministro eléctrico más seguro y eficiente».

Con estas acciones, CORPOELEC ratifica su compromiso de seguir brindando soluciones efectivas y mejoras continuas en la prestación del servicio eléctrico para toda la población.

