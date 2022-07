Comunidades de La Guaira inician diseño de mapa de soluciones

Con la finalidad de avanzar en la construcción al Socialismo, se inició el Proceso de Formación sobre Mapas de Soluciones y Agenda Concreta de Acción a voceros y voceras de las Comunas y Consejos Comunales en el estado La Guaira.

Acerca de esta clase, la vocera de la comunidad José Gregorio Hernández, Berlis Cedeño, expresó que “esta formación fue muy oportuna, ya que, algunos no tendrán la información de acerca de la construcción del ACA, de lo que es el mapa de problemas, el mapa de soluciones y su importancia para alcanzar los logros y objetivos de la máxima felicidad en el territorio, esto debido a que si nosotros podemos identificar nuestros tres nudos críticos se hacen más fáciles encontrar las soluciones a esos problemas”.

Asimismo, la secretaria de los Gobiernos Comunitarios, Melisenda Reyes, aseguró que “esta clase nos impulsa a dedicarnos un poquito más a la tarea que nos corresponde. Este método nos ayuda a detectar los problemas, a saber cuáles son los problemas prioritarios en la comunidad. Con este método podemos detectar problemas que tenga una misma causa y pueden tener una misma solución”.

La actividad estuvo liderada por el vicepresidente Sectorial de Planificación , Ricardo Menéndez y el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, realizada en la Academia de la Armada Bolivariana y asistieron más de seiscientos voceros y voceras de los gobiernos comunitarios de la entidad.

En su ponencia, Menéndez destacó que “Nosotros venimos a hacer una revolución radical, profunda, hasta las raíces, a construir un gobierno popular, revolucionario, auténticamente de las bases”. Igualmente, destacó que los mapas de soluciones plantean “nuestras urgencias, nuestras prioridades”; así como las soluciones de las mismas.

El ministro de Planificación, además , reiteró que la Cartografía Social , desde donde parte el Mapa de Soluciones, se debe realizar en colectivo “la cartografía se hace en asamblea, a mano alzada, se hace en debates, tiene rayones, tachones. Tiene que ser así porque necesitamos que la percepción individual se convierta en colectiva (…) si la elaboración del plan no ocurre en colectivo, no hay pertenencia con el plan, y si no hay pertenencia no se puede hacer un método de lucha”.

“Después en colectivo se define cuales son las necesidades, se define la causalidad de los problemas y luego se construye nuestro Mapa de Soluciones y luego ese mapa lo convertiremos en fechas, tareas, responsabilidades, es decir, en Agenda concreta de Acción”, señaló Menéndez.

Por su parte, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán manifestó sentirse complacido por este encuentro y subrayó que la primera tarea que tienen los Gobiernos Comunitarios es garantizar el 1×10 del Buen Gobierno, la construcción de Mapa de Soluciones y la construcción de las Agendas Concretas de Acción, por ello, resaltó la importancia de este proceso de formación en el Poder Popular, “ o el Poder Popular se forma para gobernar o no hay revolución”.

TyF/ Ministerio de Planificación