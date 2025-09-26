Con 178 operaciones estratégicas el CEOFANB intensifica la defensa y el control territorial en el país

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), GJ Domingo Hernández Lárez, durante el acto de condecoraciones por el XX aniversario del Comando, ofreció un balance de las actividades realizadas durante este 2025, en el que resaltó la realización de 178 operaciones estratégicas a lo largo del territorio nacional, contra el crimen organizado.

Acompañado por todo el Alto Mando Militar y por el Comandante en Jefe de la FANB, el Presidente Nicolás Maduro recordó que el enfoque de sus acciones ha tenido como centro la territorialidad, porque ahora se ejercitan y operan a lo largo y ancho del país, separándose de los campamentos y polígonos tradicionales para «un debido estudio del área de operaciones».

«Como usted lo ha establecido en esta Operación Independencia, la Fuerza Armada se desplaza como un solo cuerpo, se distribuyen a lo largo del territorio. Como usted ha establecido, como lo dejó mi comandante Chávez, como usted lo ha instruido, de que sea bajo el principio de la territorialidad», detalló.

Múltiples frentes de batalla

Sobre las 178 operaciones estratégicas, refirió que se agrupan bajo cinco líneas de acción, que resumen la versatilidad operativa de la FANB: Plomo, Mercurio, Acero, Cobre, Bronce y Titanio, que se efectúan por la victoria de la paz en la república.

Asimismo, indicó que laFANB mantiene un frente abierto contra el crimen transnacional con operaciones permanentes, demostrando su importancia crucial en la seguridad fronteriza y ambiental, encargándose de desarticular las redes del narcotráfico, incluso en los alrededores de la red fluvial del país.

El comandante Hernández Lárez citó que solo en estado Amazonas, se han ejecutado al menos 15 operaciones, dirigidas a combatir la minería ilegal, el narcotráfico y a proteger el ecosistema vital.

Las operaciones en todo el territorio nacional también han tenido como finalidad asegurar y defender el territorio nacional, por lo que se han extendido a puntos críticos y zonas de interés nacional. De estas, destacó los dos operativos en curso: El de defensa insular y otro de defensa en costa.

Además, ofreció detalles de otras operaciones ordenadas por Comandante en Jefe Nicolás Maduro:

–Operación Cumanagoto 200: Desplegada en el estado Sucre. Esta operación de gran escala involucró a la FANB en la toma de 15 municipios, asegurando el control y la paz en la región oriental.

–Operaciones en la Guayana Esequiba (Domingo Sifonte, Cumanagoto 200 y Zaraza): Estas misiones son de vital importancia para la defensa de la soberanía en la línea de facto, fortaleciendo la presencia militar en la frontera con Delta Amacuro.

Consolidación del Ceofanb y la fusión Popular- Militar- Policial

El balance presentado en el XX aniversario destaca que el Ceofanb se ha consolidado sobre la base de:

La fusión cívico-militar-policial y la integración de los poderes públicos.

El uso de Unidades de Reacción Rápida – Bajo el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria (MTRR) – donde el pueblo y los organismos de seguridad ciudadana están incluidos.

El fortalecimiento de los componentes y la mejora en inteligencia y comando y control.

La importancia de estas operaciones reside en que la FANB garantiza el control efectivo del territorio, dejando personal y destacamentos en combate en el sitio de cada operación, para asegurar las áreas. Este enfoque subraya que las acciones no son solo temporales, sino que buscan una presencia permanente.

T y F/ Prensa Presidencial