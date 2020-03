Con actividades de sensibilización y recreación celebran el Día Mundial del Síndrome de Down

En la actualidad las acciones orientadas a la inclusión de este sector de la población se concentran en crear conciencia sobre la importancia de la participación de ellos mismos en las situaciones que les atañen

Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que alude a la existencia de un tercer cromosoma en el par 21 de las cédulas del organismo y que da origen a esta condición genética. Todos los años a escala mundial se organizan actividades para crear conciencia e informar sobre este síndrome y promover los derechos de esta población a disfrutar de una vida plena.

En 2020, el lema del Día Mundial del Síndrome de Down es “We Decide”/ “Nosotros decidimos”, frase que alude al derecho de las personas con esta condición genética a participar en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con sus propias vidas.

De acuerdo a la Fundadown Venezuela, la realidad actual evidencia que las actitudes negativas, las bajas expectativas, la discriminación y la exclusión ocasionan que esta población no sea incluida en las decisiones y que no cuentan con oportunidades ni las herramientas necesarias de participación en los temas que les atañen, tales como desarrollo personal, relaciones interpersonales, educación, salud, trabajo, recreación y vida comunitaria entre otras áreas.

Esto ocurre, según Funbdadown Venezuela, en la sociedad, pero también en la la propia comunidad con síndrome de Down, y de allí la importancia de que tanto los individuos con la condición, como todos aquellos que viven o trabajan con ellos se empoderen para que profesionales, trabajadores, instituciones públicas y privadas, medios de comunicación y la sociedad en general pueda proveer las oportunidades y divulgar este mensaje de cambio.

En tan sentido Fundadown Venezuela se ha concentrado en la construcción de alianzas y en la implementación de iniciativas de formación que contribuyan a promover la autonomía y el desarrollo de las potencialidades de las personas con síndrome de Down, todo esto desde un enfoque de salud integral centrado en el logro y no en la discapacidad, que en este 2020 ha recogido bajo el lema “Sumamos salud para multiplicar logros”.

En alianza con Diverxity y Strikexity, el miércoles 18 de marzo de 9:00 am a 12:00 del mediodía, las personas con síndrome de Down de todas las edades, junto a familiares, asociaciones y centros educativos podrán celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down con una mañana gratuita de recreación, intercambio e integración en los espacios ubicados en el nivel Diversión del Centro Comercial Sambil.

Asimismo, en el contexto de esta efeméride, Fundadown une esfuerzos con Magia Jump para invitar a una jornada recreativa que tendrá lugar este mes en el Centro Comercial El Recreo.

Las personas y organizaciones interesadas en asistir a estas actividades deben confirmar su asistencia y conocer las condiciones de participación ingresando en la página web www.fundadownvenezuela.org. Para saber más sobre la programación y servicios de Fundadown Venezuela pueden seguir sus redes sociales: Facebook Fundadown Venezuela Oficial, Twitter e Instagram @fdownvenezuela.

T/ Redacción CO -L. J. C.

F/ Archivo CO

Caracas