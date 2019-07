Con diversas actividades el pueblo revolucionario celebró el cumpleaños 65 del comandante eterno Hugo Chávez

Desde la madrugada del día domingo, con fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Caracas, comenzaron los actos en conmemoración del cumpleaños número 65 del líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y nuevamente el Cuartel de la Montaña 4F, ubicado en el sector La Planicie, de la parroquia 23 de Enero, fue sede de una serie de actividades que reunió a niños, jóvenes y adultos, entre ellos a los delegados del Foro de Sao Paulo, para celebrar la vida de este importante personaje nacido en Sabaneta de Barinas, quien le devolvió la esperanza al pueblo de Venezuela.

Niños y niñas de todas las edades participaron en distintos juegos y actividades enmarcadas en el programa El Arañero, en el patio central del Cuartel. Un gran número de personas se organizaban en grupos para visitar la Flor de los Cuatro Elementos, mientras en la tarima principal colocaban el enorme pastel alusivo al natalicio del Comandante.

La alegría no se hizo esperar, y fue el coro del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, integrado por niños y niñas de las 22 parroquias de Caracas, el encargado de comenzar el evento, entonando bellas canciones del folklore nacional en honor a Chávez, como el “Catire Páez”, “El Papagayo” y “Alma Llanera”, entre otras, deleitando al público con la gracia y el talento que poseen estos infantes.

Un momento muy emotivo vivieron los presentes al llegar al acto Doña Elena de Chávez, madre del Comandante eterno, quien fue recibida entre muchos aplausos. Igualmente asistieron al evento las hijas del líder de la Revolución Bolivariana, María Virginia Chávez, presidenta de la Fundación Comandante Eterno; María Gabriela, Rosinés, Hugo Rafael, sus nietas Gabriela y Miranda, hermanos y sobrinos.

Y como era de esperarse, llegó el arpa, el cuatro y las maracas para conmemorar esta fecha con las canciones en ritmo de joropo que le gustaban y que entonaba el Comandante eterno. Temas como “Sentir llanero”, “Linda Barinas”, “Barranca de Arauca” y “Vestida de garza blanca” fueron entre otros, algunos de los cantos que disfrutaron los presentes, con sentimientos encontrados, pero con gran entusiasmo y alegría, en las voces de Vidal Colmenares, Cristóbal Jiménez y el profesor Adán Chávez.

CHÁVEZ LÍDER BOLIVARIANO

Además de juegos, deportes y música llanera, ayer en el Cuartel de la Montaña, también se realizó un conversatorio denominado “Chávez, líder bolivariano”, en el cual el historiador de la Fundación Comandante Eterno, Alejandro López, el general de brigada Pedro Alestre López, y Adan Chávez se pasearon por los acontecimientos históricos que se suscitaban en el mundo entre el año 89 y 92, así como los hechos que influyeron para que se cristalizara la insurrección cívico-militar del 2 de febrero del año 1992.

Apuntó el historiador Alejandro López que en el año 89, tiempo de fragua del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, tanto en el mundo como en América Latina, y en Venezuela, hay un gran quiebre histórico, caía el muro de Berlín, estaba en crisis el socialismo en Europa, “pero en contrapartida hay un gran proceso de insurgencia popular contra el neoliberalismo donde Venezuela tiene un rol protagónico, y no todo es fracaso para el socialismo”.

PIONEROS EN REVELARNOS CONTRA EL NEOLIBERALISMO

Explicó que Venezuela fue pionera en lanzar la voz contra el neoliberalismo cuando se decía que ya todo estaba perdido y que no había esperanza para la izquierda. Citó que el Caracazo, que se inició en Guarenas, y se extendió en Caracas y otras ciudades fue como una manera de decirle al neoliberalismo ya basta. “Fue cuando el pueblo salió a las calles a pocas semanas de haber asumido el poder Carlos Andrés Pérez en febrero del 89 para protestar contra las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

Refiere el general de brigada Pedro Alestre, que, durante el Caracazo, la Fuerza Armada Nacional fue utilizada para atacar al pueblo; y destacó que en ese momento Hugo Chávez se encontraba afectado de lechina, hospitalizado. Destacó que la actuación de la Fuerza Armada de apuntar hacia el pueblo despertó las alarmas en los cuarteles, donde ya venían estudiando la situación y buscaban la manera de conformar un proyecto y realizar acciones concretas.

Destacó que en diciembre del 89 para tratar de tranquilizar al pueblo realizan por primera vez las elecciones de alcaldes y gobernadores, y al desplegar el Plan República arrestan a todos los mayores, por eso se llamó “La noche de los mayores”, y comentó que en ese momento él comandaba un batallón en Valencia, “pero no fue detenido porque no era titular. Dijo que Chávez no era comandante en esta fecha y nunca le probaron nada.

CHÁVEZ ERA CHÁVEZ DESDE NIÑO

En torno a este ascenso de Chávez a teniente coronel en el año 1990, dijo Adán Chávez, “no es exageración, pero Chávez era Chávez desde niño, es decir, siempre fue el primero en su clase, igual en la secundaria y en la escuela militar, y para no otorgarle el ascenso buscaban muchas maneras de frenar su desempeño, y por eso es el número 12 en su promoción, porque siempre intentaron frenarle su ascenso”

Compartió la anécdota que cuando el comandante Chávez fue ascendido a teniente coronel se lanzó un discurso que incluía la ideología y líneas a seguir del Movimiento Bolivariano en gestación, por lo cual su hermano Adán le preguntó cómo se había atrevido a dar ese mensaje, ante lo cual el comandante Chávez le restó importancia y le afirmó que no se dieron cuenta.

Explicó Adán Chávez que el Libro Azul, escrito por Hugo Chávez es la génesis de todo el proyecto de construcción socialista que sigue en marcha, y en tal sentido invitó al pueblo a revisarlo, analizarlo y estudiarlo, porque contiene toda la ideología de la Revolución Bolivariana. Narró que en diciembre del 91 su hermano Hugo le había afirmado que era la hora de actuar “y que si no era en ese momento, sería entre 10, 15 o 20 años, y le dijo que le informaría cuándo se efectuaría.

CHÁVEZ DESPERTÓ LAS IDEAS LIBERTARIAS

En otro orden de ideas, Alestre aseguró que Hugo Chávez tiene el mérito de haber despertado la izquierda cuando se afirmaba que no había nada que hacer y sólo quedaba el camino del capitalismo. Destacó que como venezolanos debemos sentirnos orgullosos que “de este país salieron ejércitos a liberar a medio continente”, enfatizó.

No ha sido fácil el proceso revolucionario, pero es el camino

Al contar lo ocurrido, luego de la insurrección liderada por Hugo Chávez, entre otros militares, Alestre manifestó que fue un fracaso desde el punto de vista militar, pero “estando presos, a los pocos días nos dimos cuenta que había un pueblo pendiente de nosotros y atento a los acontecimientos.

Destacó Adán Chávez que el 2 de abril se efectuó la primera marcha chavista, desde la plaza El Venezolano hasta el Cuartel San Carlos, porque los familiares temían que fuesen asesinados los militares insurgentes. Refirió que la movilización fue ferozmente reprimida. En el año 94 el Comandante salió de la cárcel y emprendió su recorrido por todo el país y se continuó formando.

Finalmente refirió que “la enseñanza de todo esto es “que este proceso por sus orígenes, por lo que hemos vivido en todos estos años, no ha sido nada fácil, pero como lo dijo Argimiro Gabaldón no es fácil, pero es el camino, no hay otro”.

Cumpleaños 65 del Comandante eterno – Por Shirley Rincón

Hoy el cielo amaneció

adornado de arreboles

y se vistió el arcoíris

con sus hermosos colores

Porque es el cumpleaños

de nuestro amado gigante

el Tribilín Arañero

nuestro eterno Comandante

Son 65 añitos

los que cumple en este día

y como todos los años

habrá fiesta y alegría

Al Cuartel de la Montaña

hoy toditos nos iremos

y el “Cumpleaños feliz”

a Chávez le cantaremos

Él se sentirá dichoso

de que estemos festejando

en unidad y hermandad

y junto a él celebrando

Papa Dios y Jesucristo

por ser revolucionarios

junto a Chávez estarán

en su fiesta de cumpleaños

Y un gran coro celestial

de ángeles y querubines

cantarán las “Mañanitas”

y dirán que ¡Chávez vive!

Hoy vamos a dibujarte

para también regalarte

el corazón más inmenso

que puedas imaginarte

Y con las cosas más lindas

con tus recuerdos más bellos

con tu voz y tu sonrisa

con tu piel y tus cabellos

Este corazón llenamos

este corazón te damos

es el corazón del pueblo

que grita ¡Chávez, te amamos!

lapoetisadechavez@gmail.com

Caracas

T/Elízabeth Pérez Madriz

F/María Isabel Batista

Caracas