Con doble se bautizó Luis Arráez como el grandeligas criollo 402

El sábado 18 de mayo, el T-Mobile Park de Seattle sirvió de escenario para el debut del infielder Luis Arráez en Grandes Ligas con Minnesota Twins. En la baja del quinto episodio, con pizarra de 15 carreras por cero a favor del equipo de Minneápolis, el yaracuyano ingresó al juego en reemplazo del campocorto Jorge Polanco quedando en esa posición en el terreno, además de ocupar el puesto de primer bate, convirtiéndose así en el criollo 402 que arriba a la gran carpa.

En 2019, Arráez disputó solo cinco juegos en el shortstop con el equipo Pensacola Blue Wahoos (sucursal Doble A de Minnesota): “Yo estaba concentrado, y me preparé mentalmente porque el juego se abrió, estábamos ganando por bastantes carreras y tenía el feeling que me iba a dar la oportunidad de poder jugar por primera vez en Grandes Ligas. El mánager (Rocco Baldelli) me dijo que me prepara, que aprovechara, porque me iba a meter a jugar y así fue”.

Arráez colaboró con su equipo con el segundo out, en la baja del quinto, tras decapitar una línea de Mitch Haniger. Posteriormente, en su primer turno en las Mayores enfrentó a Ryan Garton en la parte alta del sexto, como segundo bateador en ese tramo, y fue dominado con fly al center, indicó el jugador de 22 años a Natalie Silva de prensa Magallanes BBC.

“Luego del primer turno, Martín (Pérez) me dijo: ‘Bueno, tú vas a dar el hit o qué’. Martín es una excelente persona, lo conozco desde los 14 años, cuando estaba en la academia de los Mellizos y ahora estamos jugando juntos, quién lo iba a imaginar”, aseguró el yaracuyano, tras ser consultado, luego de la reacción tras su primer turno en la gran carpa.

ERROR Y HIT

Ya en la baja del sexto, ante un rodado por el short de Jay Bruce, Arráez perdió la bola y se acreditó su primer pecado como grandeliga. Posteriormente, en la alta del octavo inning, luego que Byron Buxton fue retirado para el primer out de la entrada, vino su segundo turno y disparó línea contundente al jardín izquierdo (un doble) ante los envíos de Cory Gearrin.

A su vez, con este batazo logró impulsar una rayita más para Minnesota que galopaba en la pizarra con 14 carreras de ventaja sobre los anfitriones Marineros de Seattle. Para el cierre del octavo, el mánager Baldelli decidió mover a Arráez a segunda base.

“Después que terminó el juego, hicieron un meeting y me dieron la pelota de mi primer hit en las Grandes Ligas”, indicó el oriundo del municipio Cocorote, en el estado Yaracuy.

Ante la pregunta de los reporteros sobre lo que haría con la pelota del primer imparable, el joven debutante fue objeto de una respuesta jocosa por parte de uno de sus compañeros de equipo.

“Nelson Cruz dijo que la iba a vender en eBay”, comentó entre risas Arráez, quien a su vez añadió para finalizar: “Todos los jugadores del equipo junto al staff me felicitaron. Agradezco al apoyo que Martín me da, también el de Marwin González, que me felicitó por el doble, y el de Ehire Adrianza, ambos son excelentes personas. Estoy agradecido con todos”.

