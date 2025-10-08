CONAIE rechaza acusaciones sobre «intento de asesinato» al presidente Noboa

En horas de la noche del martes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó las acusaciones de «intento de asesinato» al presidente Daniel Noboa, cuyo vehículo fue atacado al intentar atravesar uno de los bloqueos de carreteras que mantienen manifestantes contra su Gobierno.

«Rechazamos las acusaciones infundadas de magnicidio o intento de asesinato«, señaló el movimiento indígena en un comunicado, en el que aseguró que el ingreso de la caravana presidencial «en una zona de resistencia» en la provincia andina de Cañar, donde fue apedreada, «lejos de ser un accidente, constituye una provocación del Gobierno» para «justificar la represión«.

En el texto, la Conaie cuestionó a los encargados de la seguridad del mandatario ecuatoriano al no evaluar el riesgo de ingresar en una zona donde se han desarrollado protestas contra Noboa por el alza del precio del diésel y otros reclamos.

«¿No existe un equipo de avanzada encargado de analizar riesgos antes de cada desplazamiento?», señaló la organización indígena más grande del país suramericano.

“El Estado debe garantizar la seguridad del presidente sin exponer a la población civil ni usar los recorridos oficiales como provocación política. Estas decisiones reflejan la postura guerrerista del Gobierno de Daniel Noboa, que insiste en responder con fuerza militar en lugar de buscar soluciones mediante el diálogo», añadió.

La Conaie alertó de «presuntos actos de falsa bandera» orientados a criminalizarlos, «desviando la atención de la grave crisis social, económica y política que vive el Ecuador».

De acuerdo a videos publicados en redes sociales, un grupo de indígenas que habían bloqueado una de las carreteras de la provincia de Cañar apedreó la caravana presidencial causando destrozos en los vehículos, que quedaron algunos con vidrios rotos y abolladuras.

El presidente ecuatoriano salió ileso y estuvo presente en el evento para el que había llegado hasta Cañar.

Las protestas antigubernamentales en Ecuador han dejado en 16 días un indígena fallecido, más de un centenar de heridos y otros tantos detenidos, entre ellos doce imputados por terrorismo que permanecen en prisión preventiva.

F/Telesur