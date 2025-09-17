CONATEL presentó nuevo sistema para optimizar y acelerar la lucha contra la piratería digital

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) presentó este miércoles una nueva aplicación tecnológica desarrollada para automatizar y hacer más efectivo el procedimiento de bloqueo de sitios web y aplicaciones que promueven la piratería digital.

La herramienta está diseñada para agilizar significativamente la ejecución de medidas contra la piratería, situación que afecta a la industria nacional.

Esta solución nace de la necesidad de ejecutar medidas más rápidas y efectivas al momento de hacer el bloqueo de aplicaciones que fomentan este flagelo.

Entre los principales beneficios de la nueva plataforma destacan:

· Ahorro de Tiempo: La administración y aprobación de bloqueos se realiza en segundos.

· Seguimiento en Tiempo Real: Ofrece una visión de 360 grados de la amenaza web, permitiendo denunciar y hacer seguimiento de la efectividad de las medidas al instante.

· Generación de Métricas: Una de sus particularidades más valoradas es la capacidad de generar métricas y reportes en tiempo real para el análisis de las páginas o aplicaciones consideradas una amenaza.

· Base de Datos Centralizada: Concentra toda la información reportada por los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) en un solo lugar, facilitando su acceso y compartimiento.

· Notificaciones Automáticas: El sistema notifica en tiempo real a todas las partes involucradas en el proceso.

Esta innovación representa un salto significativo en la estrategia de CONATEL, al centralizar información, agilizar los procesos y proporcionar datos valiosos para afinar la lucha contra la piratería digital en el país.