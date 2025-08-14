Conatel, Sunaval y Bolsa de Valores preparan subasta de bloques de frecuencia

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) y la Bolsa de Valores de Caracas, se reunieron para establecer condiciones de la subasta para otorgamiento de bloques de frecuencia CC’ DD’ FF’ GG’, según nota de prensa de la institución.

Este proceso de subasta permitirá que los prestadores de servicios interesados pujen por bloques de frecuencia específicos, que varían en características como ancho de banda y cobertura.

El director general de Conatel, Jorge Eliéser Márquez Monsalve, el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio y el superintendente nacional de valores, Carlos Herrera, se reunieron este miércoles para establecer las condiciones del proceso de subasta de los bloques de frecuencia CC’ DD’ FF’ GG’.

Esta subasta tiene por objeto permitir que los prestadores de servicios de telecomunicaciones (telefonía e internet) accedan a espectros que les permitan ofrecer servicios más robustos.

La oferta pública fue anunciada el pasado 11 de agosto y se extenderá hasta el 18 del mismo mes, fecha tope para el retiro de los pliegos -en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones- que deberán adquirir los interesados en los mencionados bloques de frecuencia.

De igual forma, la documentación requerida en el Pliego de Condiciones Generales deberá ser presentada, ante la Bolsa de Valores de Caracas, el 21 de agosto de 2025, a las 9 de la mañana.

Culminado este proceso se establecerá la fecha en la que se realizará la subasta.

T y F/ Medios Nacionales