Concejo Municipal de Caracas juramenta nueva directiva 2026-2027

Desde el salón de sesiones del Concejo Municipal de Libertador en Caracas, se llevó a cabo la instalación oficial de la nueva junta directiva para el período legislativo 2026- 2027, la cual estará presidida por la concejala Jazmín Campos, representante del circuito Valle-Coche.

La directiva se completó con el vicepresidente: concejal Luis Istúriz, de la parroquia 23 de Enero; jefe de Fracción: concejal Alexander Berroterán; secretaria: Sandy Guzmán y subsecretario: Ricardo Barreto.

Durante su intervención, la presidenta entrante, Jazmín Campos, reiteró su respaldo al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros y a la primera dama Cilia Flores. Asimismo, expresó su compromiso de hacer todo lo posible por lograr su regreso a la patria, tras lo que calificó como un secuestro por parte del gobierno de los Estados Unidos.