Concluye en Caracas Asamblea de los Pueblos por la Soberanía de Nuestra América

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles la plenaria de clausura de la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía de Nuestra América, que se celebra en el Círculo Militar, en Caracas.

Durante su discurso, Rodríguez agradeció, en nombre del presidente Nicolás Maduro, a los invitados de más de 50 países. «No hay bloqueo que pueda con la solidaridad. No hay bloqueo que pueda con el amor que tienen los otros pueblos del mundo por Venezuela», expresó.

Asimismo, manifestó que «no hay amenaza ni agresión militar que pueda derrumbar este amor por nuestros pueblos», en referencia al despliegue militar de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe, que atenta contra la paz de la región.

«Gracias, queridos hermanos y hermanas que han llegado a nuestro país con su mensaje de amor, de solidaridad, de apoyo a Venezuela. En estos momentos donde Venezuela no está asustada, Venezuela está librando una gran batalla con el mismo fervor, con la misma emoción que le hicieron nuestros libertadores y nuestras libertadoras», subrayó.

